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Компания AVerMedia хорошо известна своими устройствами, предназначенными для создателей контента. Новое устройство Live Gamer Duo имеет два ввода HDMI и создано специально для геймеров стримеров, которым обычно требуются две карты захвата, но с новинкой от AVerMedia достаточно установить только это устройство в систему, благодаря чему можно сэкономить немного игрового пространства. Карта захвата Live Gamer DUO в настоящее время на сайте AVerMedia продается по цене 250 долларов.

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Многие стримеры используют высококачественные камеры, которые изначально не подключаются к компьютеру и нуждаются в специализированной карте захвата видео для его дальнейшей передачи и обработке в программном обеспечении. Это означает, что некоторым стримерам необходимо использовать две разные карты захвата для потоковой передачи с высочайшим качеством. Live Gamer DUO разработан таким образом, чтобы исключить необходимость использования двух карт захвата в одной системе.

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Это устройство имеет собственные мощные встроенные возможности для обработки видео, гарантирующие, что компьютер будет заниматься только игрой, а не с обработкой видео с веб-камеры. Live Gamer DUO, сокращенно, позволяет стримерам записывать до двух различных независимых и несжатых видеопотока в разрешении Full HD на скорости 60 к/с, которые можно легко импортировать в различные программы для потокового вещания. Кроме того, карта имеет возможность трансляции видео 4K с частотой 60 к/с для одного выхода.

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Карта захвата Live Gamer DUO поддерживает световые эффекты RGB, которые управляются с помощью программного обеспечения, предоставляемого компанией AVerMedia, что позволяет этому устройству выполнять не только свои непосредственные функции, но и создавать для пользователя эстетическую обстановку в корпусе компьютера.

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