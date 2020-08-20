Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Несмотря на то, что прошло две недели с тех пор, как Galaxy Z Fold 2 был официально представлен вместе с другими новейшими устройствами компании Samsung, до сих в Интернете не было представлено ни одного обзора или описания реального использования данного смартфона, так как он недоступен для покупки в данный момент. Samsung официально запускает в продажу Galaxy Z Fold 2 в следующем месяце, однако, сегодня нашлись "добрые люди", выложившие в сеть короткие видеоролики с реально работающим аппаратом.

Нельзя отрицать, что новый Galaxy Z Fold 2 является во всех смыслах отличным устройством, но складные смартфоны все еще довольно новы и имеют детские болезни, с которыми еще только предстоит справиться. На данный момент компания Samsung не может создать настоящее стекло, которое может гнуться, и пользователям придется смириться с тем, что корейская компания предлагает сейчас.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Просочившийся 15 секундный видео ролик от пользователя Twitter Abhishek Yadav показывает нам устройство с разных ракурсов. Ролик можно посмотреть по данной ссылке. Еще один ролик от другого пользователя Twitter Ben Geskin можно посмотреть по этой ссылке.

Как можно видеть, Galaxy Z Fold 2 выглядит великолепно. Однако, нельзя не обратить внимание на широкую складку посередине экрана, которая лично мне очень резко бросается в глаза. Кроме того, она стала еще более заметной, чем на оригинальном устройстве первого поколения.

реклама

Напомню, что выпуск смартфона Galaxy Z Fold 2 и его поступление в продажу ожидается 1 сентября текущего года.