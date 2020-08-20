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Surface Duo - это складной смартфон с двумя экранами стоимостью 1399 долларов, который по производительности должен находиться на одном уровне с флагманами на Android, выпущенным в прошлом году. Он работает на прошлогодней флагманской SoC Snapdragon 855 от Qualcomm, который по-прежнему является достаточно мощным чипсетом и справляется с любыми существующими приложениями и играми.

Сегодня в сети появились первые результаты тестирования Surface Duo в Geekbench. В первом тесте Surface Duo набрал 762 балла в одноядерном режиме и 2867 баллов в многоядерном режиме. Полученные результаты, безусловно, являются многообещающими.

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Напомню, что Surface Duo, кроме упомянутого чипсета Snapdragon 855 с базовой частотой 1,78 ГГц, оснащается 6 Гб оперативной памяти, а объем встроенной памяти пока остаётся загадкой.

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Стоит отметить, что полученные результаты немного лучше, чем у двух складных смартфонов Samsung. Например, складной телефон Samsung первого поколения Galaxy Fold с процессором Snapdragon 855 и 12 Гб оперативной памяти, набрал 2663 балла в многоядерном тесте, что на 200 баллов ниже устройства компании Microsoft.

Ниже для сравнения представлены результаты тестирования других складных смартфонов.

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Из таблицы видно, что Surface Duo не сможет конкурировать с iPhone 11 от Apple, который работает на базе A13 Bionic и набирает 3584 баллов. Тем не менее, Surface Duo превосходит все другие складные смартфоны первого поколения, но навязать борьбу второму поколению складных смартфонов от Samsung он будет не в состоянии.