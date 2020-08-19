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Прошло всего две недели после того, как компания Samsung анонсировала свои новые мобильные устройства, включая Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Watch, и теперь появилась новость о будущем флагмане серии "S". Новая утечка проливает свет на один из главнейших компонентов грядущего флагманского смартфона Galaxy S21 Ultra, выход которого ожидается в следующем году.

Все это может показаться преждевременным, учитывая тот факт, что смартфоны Galaxy S20 Fan Edition и Galaxy Z Fold 2 еще только ожидаются к появлению в продаже, а многие люди, которые предварительно заказали смартфон Galaxy Note 20, все еще ждут своего заказа.

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Первая утечка о Galaxy S21 Ultra рассказывает о новой камере разрешением 108 мегапикселей, которая станет обновлением датчика HM1, установленного в актуальном флагманском смартфоне Galaxy S20 Ultra.

Утечка исходит от инсайдера Ice universe, утечки информации которого о серии смартфонов Galaxy Note 20 оказались невероятно точными. Таким образом, существует высокая вероятность, что данная утечка является правдивой. Как и большинство предыдущих сообщений, данная утечка была размещена на личной странице инсайдера в Twitter.

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На данный момент никакой другой информации о будущем смартфоне не известна, но по мере приближения к следующему году, утечки о смартфоне достоверные и не очень будут появляться все чаще и чаще.