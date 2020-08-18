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NVIDIA GeForce RTX 3090 должна стать флагманской в линейке игровых видеокарт Ampere, которая будет представлена 1 сентября. Согласно последним слухам GeForce RTX 3090 будет стоить 1399 долларов США и будет иметь в два с лишним раза больше памяти, чем текущий флагман в лице GeForce RTX 2080 Ti.

Данную информацию предоставил Wjm47196, который отметился большим количеством утечек, в последствии оказавшихся правдивыми. Сегодня на форуме Chiphell, он сообщил что NVIDIA GeForce RTX 3090 будет иметь стартовую цену в 1399 долларов, что на 200 долларов больше, чем у GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition имевшую стоимость 1199 долларов.

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У NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti для сравнения были варианты по цене от 999 долларов, в то время как стоимость нестандартных вариантов от различных производителей доходила до 1999 долларов. Компания NVIDIA установила доплату в размере 200 долларов за вариант RTX 2080 Ti Founders Edition. В любом случае указанная инсайдером цена является слишком высокой за базовую версию.

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В процентном выражении ожидаемая стоимость новинки превышает GeForce RTX 2080 Ti на 40%. Основной причиной увеличения стоимости может быть невероятно большое количество установленной памяти нового стандарта GDDR6X, которую получит RTX 3090. В то время как GeForce RTX 2080 Ti имеет 11 Гб памяти GDDR6, GeForce RTX 3090 будет иметь 24 Гб памяти GDDR6X. Учитывая наличие 384-битной шины памяти, можно предположить, что карта будет иметь пропускную способность около 1 ТБ/с.

Напомню, что согласно последней информации, GeForce RTX 3090 будет основана на графическом процессоре GA102-300-A1, состоящем из 5248 ядер CUDA или 82 SM. Это на 20% больше, чем GeForce RTX 2080 Ti. Информации о частотах работы графического процессора, количестве TMU и ROP на данный момент нет.