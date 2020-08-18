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Microsoft подробно описала SoC Xbox Series X

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 Компания Microsoft в своей презентации Hot Chips 32 подробно описала SoC, лежащую в основе грядущей игровой консоли Xbox Series X. Чип использует блоки AMD IP и построен техпроцессе N7e компании TSMC. Кристалл имеет размер 360,4 мм² и содержит в общей сложности 15,3 миллиарда транзисторов. Microsoft рассказала об основных характеристиках, в том числе о самом крупной составляющей - графическом процессоре, основанном на новой графической архитектуре AMD RDNA2. Графический процессор занимает большую часть площади кристалла чипа и имеет чистую пропускную способность SIMD 12 TFLOP/с. Он имеет поддержку DirectX 12 Ultimate и трассировку лучей с аппаратным ускорением.

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 Графический процессор RDNA2 консоли Xbox Series X, имеет 52 вычислительных блока, распределенных по 26 двойным вычислительным блокам RDNA2. Сам кристалл имеет два дополнительных двойных CU (общее физическое количество CU достигает 56), но они отключены (вероятно, для возможности в будущем увеличить производительность консоли).


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 RDNA2 SIMD выглядит аналогично первому поколению RDNA с четырьмя кластерами SIMD32 ALU, совместно использующими кеши инструкций и скалярный кэш. Основным отличием в данном случае является добавление компонентов Intersection Engine для каждого CU, которые в компании Microsoft называют "ускорителями трассировки лучей". Intersection Engine - это компонент, функционально похожий на ядра RT в графических процессорах NVIDIA Turing, задача которого вычислять точки пересечения между лучами и треугольниками, являющимися важными компонентами аппаратной трассировки лучей. Каждый двойной CU RDNA2 имеет в общей сложности 128 потоковых процессоров.

 Графический процессор RDNA2 имеет унифицированный геометрический движок, аппаратную поддержку Mesh Shaders (важный компонент D3D12 Ultimate), многоядерный командный процессор, несколько модулей Prim и Raste. Графический процессор имеет выделенную трехуровневую иерархию кешей с кешами L0, общим кешем L1 и общим кешем L3 объемом 5 МБ.

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 Помимо трассировки лучей и шейдеров, графический процессор поддерживает два других компонента, составляющих набор функций D3D12U, включая затенение с переменной скоростью (VRS) и потоковую передачу обратной связи сэмплера, а также эксклюзивную для Xbox фильтрацию пользовательской карты.

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 Что касается CPU, то, как известно, SoC Xbox Series X имеет 8 процессорных ядер, основанных на микроархитектуре AMD Zen 2. Эти ядра распределены между двумя CCX, которые во многом напоминают ядра APU AMD Renoir и имеют 4 Мб общей кэш-памяти L3 на каждый CCX. При выключенном SMT эти ядра работают на частоте до 3,8 ГГц и до 3,6 ГГц при включенном SMT. Ядро процессора ISA в значительной степени идентично ядру Zen 2 процессоров AMD Ryzen с добавлением расширения SPLEAP (выполнение уровня привилегий безопасности и защита от атак), которое предотвращает атаки с повышением привилегий. Это аппаратный компонент, разработанный корпорацией Microsoft и присутствующий в ядрах «Jaguar» консоли Xbox One, был перенесен на Zen 2. Кроме того, SoC использует 320-битный интерфейс памяти стандарта GDDR6, которая используется как в качестве видеопамяти, так и системной памяти.

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