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По мере того, как противостояние между США и Китаем все более усиливается, а роль тайваньской фабрики TSMC на полупроводниковом рынке всё больше возрастает в деле обеспечения американских компаний чипами, созданными на основе передовых полупроводниковых технологий, компания Samsung Electronics также не сидела сложа руки и обеспечила себе важную победу на рынке.

Samsung, отвечающая за производство нескольких типов интегральных схем, имеет собственные литейные предприятия, тратит большую часть своего бюджета на исследования, передовые разработки и на изготовление микросхем, при этом большая часть капитальных затрат часто направляется на закупку дорогостоящего оборудования, необходимого для этих целей.

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Эти расходы позволили компании получить заказ на 7-нм чипы от IBM, которая сегодня объявила о своей первой коммерческой линейке 7-нм процессоров и подтвердила, что чипы будут производиться Samsung. Запуск производства чипов является частью сотрудничества двух компаний в рамках исследовательского альянса.

Объявление IBM было сделано после того, как Samsung на прошлой неделе сообщила о своих доходах за первую половину текущего года, и новая сделка корейской компании позволит ей предоставлять 7-нм решения для обработки данных на важнейшем рынке высокопроизводительных вычислений. Этот рынок, являющийся основой для таких приложений, как облачные вычисления и искусственный интеллект, стал целью нескольких крупных игроков в технологической отрасли.

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Новые чипы POWER10 будут нацелены на гибридные облачные системы, используемые предприятиями, и утроят производительность по сравнению с предшествующей линейкой POWER9.

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Samsung, как и другие компании, следила за ростом TSMC на рынке полупроводников и в ответ повысила расходы на НИОКР. Выручка компании по производству чипов выросла на 13% в годовом исчислении во втором квартале этого года.

IBM выделила четыре ключевых улучшения линейки POWER 10 по сравнению с ее предшественником. Это увеличение плотности транзисторов, улучшение управлением памятью в тяжелых рабочих нагрузках, значительное повышение скорости шифрования и обеспечение более быстрой работы приложений искусственного интеллекта.

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Рост доходов от производства полупроводников произошел в то время, когда доходы всех других операционных сегментов Samsung упали. Однако на фоне роста доходов от микросхем доходы подразделения компании по крупномасштабной интеграции (LSI) упали из-за плохой работы на арене смартфонов, что вновь продемонстрировало компанию в ее отчете о доходах. Подразделение LSI отвечает за разработку и продажу линейки процессоров Exynos, производимых Samsung Foundry.

IBM ожидает, что продукты на базе POWER 10 будут доступны во второй половине следующего года, и этот продукт знаменует собой вступление компании в 7-нм эру производства коммерческих процессоров.