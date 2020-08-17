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Samsung будет производить 7-нм чипы Power 10 для IBM

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 По мере того, как противостояние между США и Китаем все более усиливается, а роль тайваньской фабрики TSMC на полупроводниковом рынке всё больше возрастает в деле обеспечения американских компаний чипами, созданными на основе передовых полупроводниковых технологий, компания Samsung Electronics также не сидела сложа руки и обеспечила себе важную победу на рынке.

 Samsung, отвечающая за производство нескольких типов интегральных схем, имеет собственные литейные предприятия, тратит большую часть своего бюджета на исследования, передовые разработки и на изготовление микросхем, при этом большая часть капитальных затрат часто направляется на закупку дорогостоящего оборудования, необходимого для этих целей.

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 Эти расходы позволили компании получить заказ на 7-нм чипы от IBM, которая сегодня объявила о своей первой коммерческой линейке 7-нм процессоров и подтвердила, что чипы будут производиться Samsung. Запуск производства чипов является частью сотрудничества двух компаний в рамках исследовательского альянса.

 Объявление IBM было сделано после того, как Samsung на прошлой неделе сообщила о своих доходах за первую половину текущего года, и новая сделка корейской компании позволит ей предоставлять 7-нм решения для обработки данных на важнейшем рынке высокопроизводительных вычислений. Этот рынок, являющийся основой для таких приложений, как облачные вычисления и искусственный интеллект, стал целью нескольких крупных игроков в технологической отрасли.

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 Новые чипы POWER10 будут нацелены на гибридные облачные системы, используемые предприятиями, и утроят производительность по сравнению с предшествующей линейкой POWER9.

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 Samsung, как и другие компании, следила за ростом TSMC на рынке полупроводников и в ответ повысила расходы на НИОКР. Выручка компании по производству чипов выросла на 13% в годовом исчислении во втором квартале этого года.

 IBM выделила четыре ключевых улучшения линейки POWER 10 по сравнению с ее предшественником. Это увеличение плотности транзисторов, улучшение управлением памятью в тяжелых рабочих нагрузках, значительное повышение скорости шифрования и обеспечение более быстрой работы приложений искусственного интеллекта.

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 Рост доходов от производства полупроводников произошел в то время, когда доходы всех других операционных сегментов Samsung упали. Однако на фоне роста доходов от микросхем доходы подразделения компании по крупномасштабной интеграции (LSI) упали из-за плохой работы на арене смартфонов, что вновь продемонстрировало компанию в ее отчете о доходах. Подразделение LSI отвечает за разработку и продажу линейки процессоров Exynos, производимых Samsung Foundry.

 IBM ожидает, что продукты на базе POWER 10 будут доступны во второй половине следующего года, и этот продукт знаменует собой вступление компании в 7-нм эру производства коммерческих процессоров.

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pavel80
20:49
Ради 3-4 хороших игр в год. Такие бабки тратить на карточку.
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Bryant333
20:44
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oldschoolgamer
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Стоимость топовых моделей GeForce RTX 3090 от Colorful составит около 1875-2000 долларов — данные инсайдера
diaaablo
20:42
Не удивлюсь, если так и будет - куртка своего не упустит, а хомяки за два года мошну накопили )
Стоимость топовых моделей GeForce RTX 3090 от Colorful составит около 1875-2000 долларов — данные инсайдера
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это не для России тенденция, наши барыги не причем в таких вещах, если и скинут чисто символически, так посмеяться. Черные пятницы это для "верующих", скидывают то что мешается на прилавках, короче в...
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Синий Пукан
20:37
дермище........
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oldschoolgamer
20:37
Тем кто слил свои 2080ti за 70000 рублей нужно будет еще 100000 рублей доплатить, чтобы взять 3080ti. ААААА
Стоимость топовых моделей GeForce RTX 3090 от Colorful составит около 1875-2000 долларов — данные инсайдера
oldschoolgamer
20:31
Ха-ха-ха видеокарта с 12 гб будет стоить минимум 150000 руб., я думаю, ближе к 200000 руб.
Стоимость топовых моделей GeForce RTX 3090 от Colorful составит около 1875-2000 долларов — данные инсайдера
RangerXP
20:27
Титан с 12Гб? Скорее этот 3090 - аналог 2080Ti прошлого поколения.
Стоимость топовых моделей GeForce RTX 3090 от Colorful составит около 1875-2000 долларов — данные инсайдера
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