Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В последнее время компания Qualcomm занимала доминирующее положение в производстве процессоров для смартфонов среднего и высокого уровня. Однако, после появления серии Dimensity от компании MediaTek с поддержкой сетей 5G, доля Snapdragon на рынке немного снизилась. Однако, у Qualcomm имеется большое количество чипсетов, которые она может предложить покупателям и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. Согласно последним сообщениям, Qualcomm планирует выпустить в сентябре новый чип для смартфонов среднего уровня под называнием Snapdragon 732G.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Как следует из названия, Snapdragon 732G будет обновленной версией Snapdragon 730G. Он будет использовать ту же архитектуру, что и Snapdragon 730G, а также 8-нм техпроцесс. По сравнению с предшественником у новинки должна подрасти тактовая частота. Два ядра A76 с частотой 2,2 ГГц у Snapdragon 730G теперь стали работать на 2,3 ГГц, но 6 ядер A55 по-прежнему будут иметь частоту 1,8 ГГц, кроме того, производительность графического процессора Adreno 618 останется прежней.

Интересно, что чип Snapdragon 732G по-прежнему является 4G чипом и не поддерживает сети 5G. Тем не менее, он получит небольшие улучшения ИИ. Чипсет будет выпускаться во Вьетнаме и появится в сентябре этого года в составе неизвестного мобильного телефона, по цене около 300 долларов.

реклама

На данный момент компания Qualcomm официально не подтверждает наличие чипсета Snapdragon 730G. Возможно, разница между Snapdragon 732G и Snapdragon 730G столь мала, что Qualcomm просто не считает нужным широко афишировать будущую новинку.