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В следующем году компания Intel выпустит свои первые игровые дискретные видеокарты на базе графических процессоров Xe-HPG следующего поколения. В игровой линейке будет представлен ряд продуктов, однако, в отличие от линейки графических процессоров Xe-LP и Xe-HP, которые будут производиться на собственном 10-нм технологическом процессе Intel SuperFin, графические процессоры Xe-HPG будут производиться на мощностях компании TSMC.





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По появившимся сообщениям компания TSMC уверена в том, что получит заказ на производство графических процессоров Intel Xe-HPG нового поколения. Как сообщает ресурс IThome, графические процессоры Intel Xe-HPG будут производиться на заводах TSMC с использованием передового технологического процесса. Тайваньские источники утверждают, что корпорация Intel, вероятно, будет использовать 6-нм техпроцесс TSMC для своих игровых графических процессоров, которые ко времени своего выхода на рынок должны будут конкурировать с грядущими графическими картами на архитектуре AMD RDNA 2 и NVIDIA Ampere.

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6-нм техпроцесс TSMC был анонсирован в прошлом году, имеет кодовое название N6 и будет использовать усовершенствованную версию технологии литографии EUV. Он будет предлагать на 18% большую логическую плотность по сравнению с 7-нм техпроцессом TSMC (N7) и совместим с 7-нм техпроцессом, который, как утверждается, сокращает время вывода на рынок потребительских устройств.

Игровые графические процессоры класса Xe-HPG также будут использовать стандартную конструкцию упаковки, которую будет относительно легко производить, в то время как чипы для центров обработки данных и HPC будут использовать сочетание передовых технологий упаковки, которые Intel внедряла на протяжении многих лет, таких как EMIB, CO-EMIB и FOVEROS.

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Линейка игровых видеокарт Intel будет оснащена графическим процессором Xe-HPG. Этот графический процессор находится между Xe-LP и Xe-HP и ориентирован в первую очередь на любителей игровых баталий. Ожидается, что видеокарты Xe-HPG будут использовать один чип с 512 исполнительными блоками, которые в свою очередь в сумме содержат до 4096 вычислительных ядер.

Что касается игровой функциональности, то видеокарты на базе Intel Xe-HPG будут иметь аппаратную трассировку лучей и поддержку памяти стандарта GDDR6 для лучшего соотношения производительности и стоимости, тогда как линейка Xe-HP, созданная для рынка центров обработки данных, получит память стандарта HBM.