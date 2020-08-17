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Топ-5 лучших китайских смартфонов августа до 200 долларов по версии Gizchina

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 Если вы собрались приобрести себе недорогой смартфон китайского производства стоимостью до 200 долларов, то можете использовать в качестве ориентира топ-5 смартфонов, которые по мнению ресурса Gizchina предлагают лучшие характеристики за свою цену. 

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1. REDMI NOTE 9S

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 Первое место в очередном хит-параде китайских смартфонов до 200 долларов занял Redmi Note 9S, являющийся одним из лучших устройств, которые можно получить за указанную сумму. Устройство действительно оснащено довольно мощным чипсетом Snapdragon 720G от компании Qualcomm, компанию которому составляют 4 Гб (есть версия с 6 Гб) оперативной памяти и 64 Гб (есть модель с 128 Гб) встроенной памяти с возможностью расширения.

 Смартфон оснащен очень большим 6,67-дюймовым IPS экраном Full HD+ с отверстием в верхней части, в которой находится 16-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели устройства находится квадратный модуль из четырех камер, включающих основной сенсор разрешением 48 мегапикселей, сверхширокоугольный 8 мегапиксельный сенсор, 5 мегапиксельный сенсор для макро съемки и 2 мегапиксельный датчик глубины.

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 В смартфоне Redmi Note 9S установлена аккумуляторная батарея емкостью 5020 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки на 18 Вт. В качестве программной оболочки используется MIUI 11 на базе Android 10 из коробки.

2. Redmi 9

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 Второе место в Топ-5 также занимает представитель бренда Redmi, но по более доступной цене. Речь идет о смартфоне Redmi 9. Данное устройство предлагает пользователю отличный по производительности с учетом его цены чипсет Helio G80 компании MediaTek, работающий в сочетании с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти (есть версия с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ).

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 Смартфон Redmi 9 оснащается 6,53-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ и имеет каплевидный вырез под фронтальную камеру разрешением 8 мегапикселей. Кроме того, на задней стороне телефона расположен блок из четырех камер, включающий основной сенсор разрешением 13 Мп с диафрагмой f/2,2, сверхширокоугольный сенсор разрешением 8 Мп с диафрагмой f/2,2, сенсор для макросъемки разрешением 5 Мп (f/2,4) и 2 мегапиксельный датчик глубины.

 Также смартфон оснащен большой аккумуляторной батареей емкостью 5020 мАч, портом USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и чипом NFC для бесконтактных платежей.

3. IQOO U1

 Третье место занимает смартфон iQOO U1. Модель среднего уровня от суббренда компании Vivo обладает довольно хорошими характеристиками, такими как мощный процессор Snapdragon 720 от Qualcomm, 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти.

 Смартфон имеет большой 6,53-дюймовый дисплей разрешением Full HD+ с отверстием для фронтальной селфи-камеры в верхнем левом углу разрешением 8-мегапикселей. На задней стороне устройства расположен блок из трех камер, включающий основной датчик на 48 мегапикселей, дополнительный макрообъектив на 2 мегапикселя и 2 мегапиксельный датчик глубины.

 Емкость установленной в смартфон аккумуляторной батареи составляет 4300 мАч, кроме того, он имеет  поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

4. HUAWEI P40 LITE



 Деревянную медаль в сегодняшнем Топ-5 заработал смартфон Huawei P40 Lite, являющийся  в настоящее время является одним из лучших смартфонов по цене менее 200 долларов. P40 Lite работает на средней по мощности однокристальной системе собственного производства Huawei Kirin 810 с технологией Huawei Da Vinci, а также имеет 6 Гб оперативной памяти и внушительные 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSDXC.

 Смартфон оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ с 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи в верхнем левом углу. На задней панели телефона расположен квадратный блок из четырех камер, включающих основной 48 мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольный датчик разрешением 8 мегапикселей, датчик глубины на 2 мегапикселя и макрообъектив разрешением 2 мегапикселя.

 За работу смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. В качестве программной платформы используется оболочка EMUI 10.

5. DOOGEE S88 PRO

 Завершает Топ-5 смартфон для любителей путешествовать в дали от цивилизации, а именно Doogee S88 Pro - самое мощное защищенное устройство, которое можно получить менее чем за 200 долларов. Смартфон Doogee оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, работает на процессоре MediaTek Helio P70, а также имеет 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карт памяти microSD.

 Что касается фотографических возможностей, то S88 Pro оснащен основной камерой разрешением 21 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и датчиком глубины разрешением 8 Мп для создания эффекта боке. Фронтальная камера для создания селфи имеет разрешение 16 Мп и располагается в каплевидном вырезе экрана.

 Смартфон оснащается одной из самых мощных аккумуляторных батарей в мобильных устройствах, присутствующих на рынке, емкость которой составляет невероятные 10000 мАч. Кроме того, аппарат имеет модуль NFC для электронных платежей и работает под управлением Android 10 из коробки.

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