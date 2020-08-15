Huawei патентует смартфон с небольшим экраном на задней стороне
Согласно информации, опубликованной вчера Китайским ведомством интеллектуальной собственности (CNIPA), Huawei запатентовала новый дизайн смартфона. Каждый крупный производитель старается запатентовать как можно больше своих идей в области дизайна устройств. Однако, это не значит, что все они должны стать конечным продуктом. Но то, о чем пойдет речь ниже, выглядит довольно интересно. Так что есть все основания полагать, что новый патент на смартфон Huawei однажды может воплотиться в жизнь.
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Модель, представленная в этом патенте, внешне похожа на текущие модели серии Huawei Mate. На передней панели используется полноэкранный дисплей-водопад с практически отсутствующими верхней и нижней рамками. А сзади используется фотомодуль из четырех камер в виде матрицы, в который включен небольшой дисплей, предназначенный для отображения времени и другой информации.
Как правило, новые патентные документы смартфонов Huawei демонстрируются в нескольких вариантах. На этот раз компания также не отошла от своих традиций и продемонстрировала различные варианты расположения объективов камер и дополнительного экрана.
Однако, данная идея не нова, а многие вероятно слышали о смартфоне Meizu Pro 7, который оснащался небольшим дисплеем с задней стороны устройства. Их дизайн немного отличается от того, что предлагает Huawei. Но концепция, лежащая в основе этой идеи, идентична.
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