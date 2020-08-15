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Известный инсайдер @ RODENT950 поделился большим объемом информации о предстоящей серии смартфонов Huawei Mate 40. Прежде всего, информация содержит некоторые предполагаемые спецификации смартфонов, которые уже просочились в сеть несколько дней назад. Huawei Mate 40, по-видимому, будет оснащен 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем производства компании LG с частотой обновления 90 Гц. Что касается камер, то смартфон получит задний блок камер, включающий 50 мегапиксельный сенсор, 20 мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 8 мегапиксельный телефото сенсор. Mate 40 также будет работать на чипсете Kirin 9000 и комплектоваться 8 или 12 Гб оперативной памяти в сочетании с внутренним накопителем объемом от 128 Гб до 512 Гб.

Что касается Huawei Mate 40 Pro, то в сообщении говорится, что флагманский смартфон будет оснащен дисплеем водопадом производства LG или BOE с частотой обновления 90 Гц. Как и младшая версия, Mate 40 Pro получит чипсет HiSilicon Kirin 9000. За фотографические возможности будут отвечать датчики на 50 Мп и 80 Мп (сверхширокая), а также перископический объектив и датчик ToF.

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В сообщении упоминаются аккумуляторные батареи, которыми могут комплектоваться смартфоны Mate 40, Mate 40 Pro и устройства Mate 40 Pro +. Их емкость составляет 4300 мАч, 4600 мАч и 5000 мАч соответственно.

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Наряду с изображениями защитных пленок Huawei Mate 40 и Huawei Mate 40 Pro, были также указаны цены на модели Mate 40 Pro. Самая простая модель со 128 Гб встроенной памяти будет стоить 863 долларов, вариант на 256 Гб будет стоить 935 долларов, а Mate 40 Pro с 512 Гб памяти будет предположительно стоить 1065 долларов. Неизвестно, будет ли вся серия Mate 40 выпущена за пределами Китая, но в недавнем отчете говорится, что к европейским потребителям попадет только модель Huawei Mate 40 Lite. Выход в продажу новых смартфонов планируется на сентябрь.

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