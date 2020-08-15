Nvidia собрала седьмой по скорости суперкомпьютер в мире всего за один месяц
реклама
В компании Nvidia рассказали о суперкомпьютере Selene, который в июне стал седьмым по скорости в мире. Суперкомпьютер был собран всего за три с половиной недели. Селена является довольно уникальным суперкомпьютером. Он использует коммерчески доступную архитектуру DGX SuperPOD с ускорением на GPU от Nvidia, а не специализированные конструкции с мощными процессорами, которые доминируют в большинстве списка Top500. Selene занимает второе место в списке самых энергоэффективных суперкомпьютеров Green500.
Selene использует 560 64-ядерных процессоров AMD Epyc 7742 и 2240 графических процессоров Nvidia A100. Его пиковая теоретическая производительность составляет чуть менее 35 тысяч терафлопс.
На создание предыдущих суперкомпьютеров Nvidia уходили месяцы, их было чрезвычайно сложно обслуживать и модернизировать. Когда дело дошло до разработки Selene, то в компании постарались сделать его максимально простым и модульным. Каждый из 280 узлов Selene представляет собой стандартный модуль DGX, содержащий восемь графических процессоров Nvidia A100 и два процессора AMD Epyc.
Однородность Селены - вот что позволило ее собрать так быстро. Подключение суперкомпьютера - всегда непростая задача, но Nvidia использовала коммутаторы InfiniBand от Mellanox, чтобы уменьшить количество необходимых кабелей и одновременно увеличить пропускную способность.
реклама
Nvidia проявила творческий подход к оборудованию для мониторинга работы Selene. Они приобрели маленького робота по имени Трип, которым можно управлять дистанционно для наблюдения за происходящим внутри Селены. Компания также создала бота, который отправляет уведомления, когда в работе оборудование появляются какие-либо проблемы и неисправности.
В настоящее время Селена работает над задачами в области разработки искусственного интеллекта, обучения нейронных сетей, а также исследовании коронавируса.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила