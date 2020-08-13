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Компания MSI скоро расширит линейку материнских плат B550 двумя новыми высокопроизводительными решениями для семейства процессоров AMD Ryzen для настольных ПК. На данный момент в линейку входят платы серий MAG, MPG и PRO.

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Линейка MSI MEG B550 будет состоять из двух материнских плат высокого класса. К ним относятся MEG B550 Unify-X и MEG B550 Unify. MEG B550 Unify-X является топовой моделью в линейке MSI B550, за которой следует MEG B550 Unify. Обе эти материнские платы призваны установить новый уровень материнских плат высокого класса и будут продаваться в рознице по цене от 250 до 300 долларов. Они также будут предлагать набор функций лучше, чем у продуктов с аналогичной ценой, не только из собственной линейки MSI X570, но и от конкурентов.

Обе материнские платы будут иметь очень агрессивный дизайн, предназначенный для разгона процессоров AMD Ryzen для настольных ПК следующего поколения под кодовым названием Vermeer, которые появятся на полках магазинов в конце этого года. Серия Unify имеет дизайн без RGB и чисто черный цвет.

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Материнская плата MSI MEG B550 Unify-X

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Материнская плата MEG B550 Unify-X высокого класса будет продаваться в розницу по цене около 299 долларов, что относит её в премиальную категорию, учитывая чипсете B550. Процессор AM4 на плате будет питаться по схеме 14 + 2 + 1, которая использует силовые каскады на 90 А. Два 8-контактных разъема используются для подачи питания на VRM. Все в этой материнской плате говорит о принадлежности к высшему классу, от экстремального дизайна VRM до 6 слойной 2 унцевой медной печатной платы серверного уровня.

MSI нацелила эту материнскую плату на оверклокеров, о чем свидетельствует ее конструкция с двумя модулями DIMM, которые будут поддерживать самые быстрые модули DDR4 и показывать гораздо большую производительность при разгоне. Для охлаждения VRM MSI использует конструкцию с двумя радиаторами и алюминиевой крышкой. Радиаторы соединены между собой тепловой трубкой, которая равномерно отводит тепло от радиаторов во все стороны, чтобы они могли охлаждаться за счет воздушного потока внутри корпуса.

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Слоты расширения включают два PCIe x16, два PCIe x1 и четыре слота M.2. Все слоты M.2 оснащены радиаторами M.2 Frozr. Три радиатора внизу также являются частью радиатора чипсета B550. Радиатор чипсета имеет матовый серый и матовый серебристый цвет. В отличие от серии X570 Unify, материнские платы B550 Unify не имеют активного охлаждения.

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Самый верхний разъем PCIe x16 и три разъема M.2 на материнских платах совместимы с PCIe Gen 4. Плата имеет 6 портов SATA III и один разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C на передней панели. Плата также имеет 2.5G LAN (Realtek), поддержку WiFi 6 и HDMI 2.1. По сравнению с X570 Unify, B550 Unify X предлагает гораздо лучшую функциональность, так как имеет большее количество слотов M.2, больше портов SATA, лучший VRM и впечатляющие возможности разгона, все по той же цене.

Материнская плата MSI MEG B550 Unify

MSI MEG B550 Unify сохраняет функциональность модели "X", но продается по более низкой цене. Причина в том, что материнская плата будет использовать четыре модуля DIMM вместо двух модулей в варианте "X". Вариант "X" больше подходит для оверклокеров и, следовательно, будет иметь немного более высокую цену.