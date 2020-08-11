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Не нуждающийся в представлении инсайдер TUM_APISAK обнаружил интересную запись об одном из грядущих процессорах Intel семейства Tiger Lake. Найденный им в недрах базы данных SiSoftware процессор Intel Core i3-1115G4 показался во всей красе, демонстрируя впечатляющую базовую частоту ядра, установленную на уровне 3 ГГц. Например, для сравнения можно взглянуть на процессор Core i3-1005G1 на базе Ice Lake, который, используя 10-нм техпроцесс, смог показать базовую тактовую частоту 1,2 ГГц. Столь существенное увеличение частоты свидетельствует об отличной работе Intel в деле усовершенствования 10-нм производственного процесса, даже не смотря на его хорошо известные проблемы, и использовании нового ядра архитектуры Willow Cove, которое будет использоваться в Core i3-1115G4.

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Несмотря на то, что новый Core i3-1115G4 на базе Tiger Lake по-прежнему является 2-ядерным, 4-поточным процессором, он обладает рядом улучшений в конструкции ядра процессора и графического процессора. Новым архитектурным улучшениям, внедренным в Willow Cove, является увеличение кеш-памяти L3 с 4 МБ до 6 МБ, а также использование нового графического процессора Intel Xe с 96 исполнительными блоками. Однако, данная информация еще нуждается в подтверждении. Кроме того, не стоит забывать, что конкуренцию Tiger Lake будут навязывать новейшие чипы AMD Ryzen, которые, судя по имеющейся информации, показывают отличные результаты производительности как процессорной части, так и встроенного графического процессора.