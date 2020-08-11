SMIC увеличивает производство 14-нм чипов - младшие чипы Kirin получат второй шанс
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Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) - китайский производитель микросхем начал наращивать производство. Эта компания привлекла к себе внимание после того, как американское правительство начало репрессивную политику против Huawei. SMIC является одним из основных предприятий Huawei, однако, оно может помочь лишь частично, причем лишь в производстве чипов начального уровня, так как 14-нанометровый техпроцесс - это лучшее, что SMIC может предложить на данный момент.
Это значительно хуже того, что могут предложить TSMC и Samsung, которые уже производят 5-нм чипы., а также ведут проектирование 3-нм и 2-нм производственных процессов. Однако SMIC будет полезна компании Huawei при производстве чипов Kirin начального уровня. Согласно последним сообщениям, 14-нм техпроцесс SMIC сейчас находится на подъеме и его производство постоянно увеличивается.
Например, компания производит чип Kirin 710A. Этот чип представляет собой младшую версию предыдущего Kirin 710. Хотя это только чип начального уровня, но Kirin 710A представляет собой прорыв в достижении полностью китайского чипа, как в отношении проектирования, так и производства. Это также революционный шаг для китайской технологии производства полупроводниковых кристаллов.
На прошлой неделе SMIC объявила, что ее прибыль во втором квартале 2020 года составила 938,5 миллиона долларов, что на 3,7% больше, чем 904,9 миллиона долларов в первом квартале 2020 года.
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