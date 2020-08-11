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Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) - китайский производитель микросхем начал наращивать производство. Эта компания привлекла к себе внимание после того, как американское правительство начало репрессивную политику против Huawei. SMIC является одним из основных предприятий Huawei, однако, оно может помочь лишь частично, причем лишь в производстве чипов начального уровня, так как 14-нанометровый техпроцесс - это лучшее, что SMIC может предложить на данный момент.

Это значительно хуже того, что могут предложить TSMC и Samsung, которые уже производят 5-нм чипы., а также ведут проектирование 3-нм и 2-нм производственных процессов. Однако SMIC будет полезна компании Huawei при производстве чипов Kirin начального уровня. Согласно последним сообщениям, 14-нм техпроцесс SMIC сейчас находится на подъеме и его производство постоянно увеличивается.

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Например, компания производит чип Kirin 710A. Этот чип представляет собой младшую версию предыдущего Kirin 710. Хотя это только чип начального уровня, но Kirin 710A представляет собой прорыв в достижении полностью китайского чипа, как в отношении проектирования, так и производства. Это также революционный шаг для китайской технологии производства полупроводниковых кристаллов.

На прошлой неделе SMIC объявила, что ее прибыль во втором квартале 2020 года составила 938,5 миллиона долларов, что на 3,7% больше, чем 904,9 миллиона долларов в первом квартале 2020 года.