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Surface Duo - это первая попытка Microsoft выйти на рынок мобильных устройств на базе операционной системы Android после закрытия программы Windows Phone. На этот раз Microsoft решила наладить сотрудничество с Google, чтобы запустить смартфон с двумя экранами на специальной версии Android с Play Store и сервисами Google.

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Согласно последним слухам, устройство Surface Duo должно появиться уже совсем скоро. Также сообщается, что Microsoft объединит усилия с AT&T для заключения некой специальной сделки по продаже Surface Duo на территории США.

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Дизайн Surface Duo не является загадкой, а информация о спецификациях практически полностью известна. Еще в октябре 2019 года Microsoft продемонстрировала своё устройство со всех сторон, а основные характеристики уже просочились в сеть.

Surface Duo отличается классическим эстетическим дизайном Microsoft. Он имеет два 5,6-дюймовых дисплея с шарнирным соединением посередине, что позволяет складывать устройство в различных положениях, как большинство ноутбуков форм-фактора 2-в-1. В развернутом виде Surface Duo имеет размер 8,3 дюйма.

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В преддверии запуска в конце августа Surface Duo появился на качественных изображениях благодаря инсайдеру Эвану Блассу.

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Как можно видеть на изображении выше, на верхней панели правого дисплея расположены камера, решетка динамика, датчик приближения. Разрешение одиночной камеры составляет 11 мегапикселей.

Surface Duo комплектуется 6 Гб оперативной памяти и встроенной памятью объемом до 256 Гб, работает на Android 10 (с возможностью обновления до Android 11).

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По последней информации устройство должно выйти в продажу не только в США, но и в других регионах мира. Цена Surface Duo на данный момент неизвестна.