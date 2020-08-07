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После возникновения проблем у Huawei с США, компания начала более активную работу над собственной операционной системой HongMeng. По словам председатель Huawei Лян Хуа, операционная система HongMeng от Huawei предназначена в основном для Интернета вещей (IoT). И с момента выпуска ОС Hongmeng (ОС Harmony) компания последовательно развивает её. Похоже, что вскоре Huawei установит ОС Hongmeng на некоторые свои новые устройства.

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На Китайской конференции информационных технологий 2020 года выступил генеральный директор Huawei Consumer Business Ю Чэндун. По его словам, Hongmeng OS в будущем станет мировой операционной системой, а в будущем все продукты Huawei для Интернета вещей, включая ПК, планшеты и даже мобильные телефоны, смогут использовать ОС Hongmeng.

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В настоящее время Huawei ведет напряженную борьбу с американским правительством. С начала прошлого года все новые телефоны Huawei не имеют поддержку Google Mobile Service, что доставляет неудобства пользователям. Кроме того, компания больше не может сотрудничать TSMC в производстве своих чипов Kirin.

По словам Ю Чэндонга, Huawei выпустит серию Huawei Mate 40 с чипами Kirin в сентябре этого года. Однако эти аппараты могут быть последними, которые будут использовать флагманский процессор Kirin. TSMC не сможет производить чипы Huawei Kirin после 15 сентября, а серия Mate 40 получит все имеющиеся в запасе флагманские чипы Kirin. Что касается других чипов, в которых используется 14-нм технология, у Huawei есть другие возможности их изготовления.