Huawei готовит новые смарт-часы и смарт-браслет на ОС Hongmeng 2.0
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Китайский производственный гигант Huawei работает над несколькими устройствами, которые должны выйти до конца года. Несмотря на существующие проблемы с американским правительством, компания продолжает разрабатывать и выпускать новые устройства. Согласно недавней патентной заявке, Huawei работает над двумя носимыми устройствами. Этими устройствами являются умные часы и смарт-браслет.
Согласно имеющейся информации, эти патенты сейчас размещены на сертификационных веб-сайтах EUIPO и WIPO. Квадратный дизайн отличается от круглого циферблата последних часов Huawei Watch GT. Что касается браслета, в нем используется гибкий изогнутый экран. Недавно компания выпустила Talkband B6, в котором также используется гибкий дизайн экрана.
Интересным является то, что эти устройства, скорее всего, будут поставляться с собственной операционной системой Hongmeng. Hongmeng OS 2.0 в 2020 году представит инновационные функционал для ПК, часов, смарт-браслетов и автомобилей. Согласно отчету, Huawei Mate Watch станут первыми умными часами, использующими ОС Hongmeng. Также есть информация, что новые умные часы поступят в продажу вместе с серией смартфонов Mate 40.
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Что касается смарт-браслета, то он станет значительно тоньше, чем нынешние браслеты Huawei и Honor и получит изогнутый дисплей с парой датчиков на задней панели. Как и часы, смарт-браслет имеет единственную кнопку питания на правой стороне.
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