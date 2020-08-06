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Предстоящая консоль Sony PlayStation 5 является одной из самых ожидаемых игровых систем. Еще в июне компания Sony продемонстрировала игровую приставку нового поколения PS5 с двухцветным "бутербродным" дизайном, которая должна поступить на прилавки в конце года.

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Согласно последним данным, процессоры для Sony PS5 уже начали отгружаться. Компании ASE и Chaofeng Electronics в настоящее время занимаются упаковкой и тестированием процессоров. Упаковка и тестирование - это два последних этапа производства микросхем. После выполнения этого шага микросхема будет использоваться для сборки конечного продукта.

Поскольку поставка процессоров уже началась, то другие компоненты игровой консоли также уже поступили на сборочное предприятие, либо находятся в процессе доставки, а сборка готовых Sony PlayStation 5 начнётся в ближайшее время.

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Стоит напомнить, что Sony PS5 использует специальный 7-нм восьмиядерный процессор AMD, построенный на архитектуре Zen 2 с тактовой частотой 3,5 ГГц, графический процессор на архитектуре RDNA 2, содержащий 36 вычислительных блоков, работающих на частоте 2,23 ГГц с производительностью 10,28 терафлопс, 16 Гб оперативной памяти стандарта GDDR6, специально разработанный для консоли твердотельный накопитель объемом 825 Гб, позволяющий практически мгновенно загружать игры, и Blu-ray привод. Также будет вариант консоли Digital Edition без оптического привода.

Что касается стоимости, то ходят слухи, что версия с оптическим приводом будет стоить от 499 долларов, а версия без оптического привода оценена в 299-399 долларов.