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Исторически сложилось так, что компания Google не очень удачно скрывала свои планы относительно будущих смартфонов Pixel, а в прошлом году она даже намеренно слила информацию о смартфоне Pixel за 4 месяца до выхода на рынок. Однако на этот раз она превзошла сама себя. Внутренний документ компании попал в руки инсайдера 9to5Google, раскрывающий не только существование и кодовые названия Pixel 6, 6 XL и Pixel 5a, но и планы на производство первого складного Pixel от Google, рок реализации которых составляет около 15 месяцев.

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Согласно данным 9to5Google, в документе раскрываются сборки программного обеспечения для уже выпущенных смартфонов, а также несколько невыпущенных моделей, которые в настоящее время находятся в разработке. Кодовые названия для необъявленных и, следовательно, невыпущенных моделей включают: «barbette» (Pixel 5a); «raven» (Pixel 6); «Oriole» (Pixel 6 XL), а третий, «passport» специально обозначен в документации как складной. Срок выхода всех этих моделей назначен на 4 квартал 2021 года, что совпадает с типичным периодом запуска Google для его флагманских моделей.

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Сам факт работы компании Google над будущими моделями Pixel не вызывает удивления, однако, удивительно то, что такие подробности просочились в столь ранний срок. Рано или поздно, Google должна была выпустить складной смартфон, в этом нет никаких сомнений, но это первое свидетельство того, что компания работает над его разработкой.