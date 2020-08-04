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Apple представила обновленную версию 27-дюймового iMac на процессорах Intel 10-го поколения

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 Компания Apple сегодня представила обновленную версию своего 27-дюймового iMac. Однако, основан он не на собственных ARM процессорах компании, о которых в последнее время ходит много слухов, а на процессорах компании Intel 10-го поколения, что может разочаровать рьяных поклонников продукции Apple. Кроме внутренних отличий от предшественника, других изменений новый iMAC не получил, и отличить их внешне не получится, что также вызовет недовольство многих потенциальных покупателей.

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 Новые 27-дюймовые iMac могут предложить множество конфигураций с новейшими 6- и 8-ядерными процессорами Intel 10-го поколения, а доплатив еще некоторое количество денежных знаков, стать владельцем iMAC на базе 10- ядерного процессора. Кроме того, каждый покупатель может подобрать необходимое ему количество оперативной памяти, начиная с 8 Гб и заканчивая 128 Гб.

 Также на выбор будут представлены новейшие графические компании AMD серии Radeon Pro 5000: Radeon Pro 5300, Radeon Pro 5600 XT, Radeon Pro 5700 и Radeon Pro 5700 XT. Что касается хранилища, то все 27-дюймовые iMac теперь поставляются твердотельными накопителями объемом от 256 Гб до 8 Тб.

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 27-дюймовый дисплей Retina 5K теперь оснащен технологией True Tone, которая регулирует цветовую температуру на экране, для лучшего сочетания с окружающим освещением. Кроме того, потратив немного больше денег, пользователь может получить улучшенный дисплей с наноструктурным стеклом, уменьшающим блики практически без влияния на контрастность и резкость изображения.

 Стоимость новых 27-дюймовых iMac начинается от 1799 долларов для модели с 6-ядерным процессором, 8 Гб оперативной памяти стандарта DDR4, твердотельным накопителем объемом 256 Гб и графическим процессором Radeon Pro 5300.

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Я все ещё покупаю процессоры Intel
Александр Тетюшин
22:00
Техника не для зарплат России, хотя не все же получают 20-30 тыс в мес
Apple представила обновленную версию 27-дюймового iMac на процессорах Intel 10-го поколения
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