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В 2017 году Google выпустила серию Pixel 2 на базе операционной системе Android 8 (Oreo) из коробки. Смартфоны данной серии в своё время получили обновления до Android 9 (Pie), а затем Android 10. Теперь появилась информация, что Android 11 станет последним крупным обновлением для этих смартфонов. Согласно отчетам разработчиков, Android 11 станет последним крупным обновлением системы для Google Pixel 2. В связи с этим разработчики дали понять, что "отказываются от дальнейшей поддержки Pixel 2".

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После выхода Android 11 смартфоны Pixel2/2XL получат только одно или два последних обновления безопасности, после которых можно забыть об официальных обновлениях. Однако, владельцам данных устройств не стоит расстраиваться, так как кастомные прошивки на смартфоны будут обязательно выходить.

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На момент выпуска бета-версии Android 11 Google Pixel 2 и Pixel 2 XL были в числе устройств на получение этого обновления. В отличие от первой серии Pixel, Pixel 2 и более поздние продукты Google получат три основных обновления. Это означает, что с выпуском Android 11 в конце этого года обещание Google будет выполнено.

Серия Google Pixel 2 включает в себя два смартфона Pixel 2 и Pixel 2 XL, которые отличаются размером экрана и емкостью батареи.

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Спецификации Pixel 2/2XL:

AMOLED экран 5/6 дюймов разрешением (1920x 1080)/(2880х1440) пикселей;

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Чипсет Snapdragon 835 с GPU Adreno 540;

ОЗУ 4 Гб DDR4X, 64 Гб / 128 Гб памяти;

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ОС Android 8.0 (Oreo);

12.2 мп задняя камера с OIS, EIS и апертурой f/1.8;

8 мп передняя камера с f/2.4;

Защита IP67;

Стерео динамики;

4G VoLTE, WiFi 802.11ac 2x2MIMO (2.4/5 ГГц), Bluetooth 5 LE, GPS, USB Type-C, NFC;

Аккумуляторная батарея 2,700/3520 мАч.