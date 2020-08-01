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Новая утечка подтверждает дизайн Motorola Razr 2020 5G

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 Motorola пытается закрепиться в относительно новом сегменте гибких смартфонов и готовит второе поколение своего варианта смартфона с гибким дисплеем под названием Razr. Первое устройство вызвало неоднозначную реакцию профильных ресурсов и обычных пользователей из-за откровенно слабой технической составляющей, сомнительной надежностью и необоснованной ценой за предлагаемые характеристики.

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 Грядущий Razr 2020 5G, как полагают, должен стать гораздо более продвинутым, в плане характеристик устройством и получить в качестве основы чипсет Snapdragon 765 5G компании Qualcomm. Это было недавно подкреплено утечкой, которая показывает смартфон на реальных изображениях. Утечка произошла после организованной компанией Lenovo встречи с инвесторами, на которой и были сделаны фотографии грядущего смартфона, а затем выложены на портале Weibo.

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 Устройство действительно очень похоже на прошлогоднюю версию смартфона Razr. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении обнаруживается небольшие отличия новинки от предшественника. Например, внутренний основной дисплей выглядит примерно так же, хотя и немного светлее и без ярко выраженной кромки вдоль верхнего края.

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 Кроме того, изображения указывают, что Razr 2020 5G все еще имеет подбородок, но на этот раз на нем отсутствует сканер отпечатков пальцев. Шарнир смартфона немного сместился и теперь стал чуть сильнее выпирать.

 В целом, изображения в значительной степени соответствуют ранним рендерам, опубликованным Эваном Блассом. Дата выхода смартфона на данный момент остаётся неизвестной.

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