Новая утечка подтверждает дизайн Motorola Razr 2020 5G
Motorola пытается закрепиться в относительно новом сегменте гибких смартфонов и готовит второе поколение своего варианта смартфона с гибким дисплеем под названием Razr. Первое устройство вызвало неоднозначную реакцию профильных ресурсов и обычных пользователей из-за откровенно слабой технической составляющей, сомнительной надежностью и необоснованной ценой за предлагаемые характеристики.
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Грядущий Razr 2020 5G, как полагают, должен стать гораздо более продвинутым, в плане характеристик устройством и получить в качестве основы чипсет Snapdragon 765 5G компании Qualcomm. Это было недавно подкреплено утечкой, которая показывает смартфон на реальных изображениях. Утечка произошла после организованной компанией Lenovo встречи с инвесторами, на которой и были сделаны фотографии грядущего смартфона, а затем выложены на портале Weibo.
Устройство действительно очень похоже на прошлогоднюю версию смартфона Razr. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении обнаруживается небольшие отличия новинки от предшественника. Например, внутренний основной дисплей выглядит примерно так же, хотя и немного светлее и без ярко выраженной кромки вдоль верхнего края.
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Кроме того, изображения указывают, что Razr 2020 5G все еще имеет подбородок, но на этот раз на нем отсутствует сканер отпечатков пальцев. Шарнир смартфона немного сместился и теперь стал чуть сильнее выпирать.
В целом, изображения в значительной степени соответствуют ранним рендерам, опубликованным Эваном Блассом. Дата выхода смартфона на данный момент остаётся неизвестной.
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