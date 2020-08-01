Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

LG обещает выпустить 5G смартфон стоимостью от 100 до 200 долларов

[ ] для раздела Блоги
2
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Компания LG собирается выпустит доступные 5G смартфоны до конце этого года. В отчете о прибылях и убытках за второй квартал 2020 года компания сообщила об укреплении своей ODM стратегии и выпуске устройств, которые могут быть реализованы на большем количестве рынков.

 Финансовый отчет за второй квартал 2020 года показывает, что LG значительно пострадала от эпидемии COVID-19. Продажи смартфонов LG упали на 19% в годовом исчислении. Но после того, как цепочка поставок стабилизировалась и ограничительные меры были ослаблены, то продажи выросли на 31% в месячном исчислении, особенно на таких рынках, как США и Европа. Запуск LG Velvet также способствовал увеличению продаж в этот период.

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

 Руководители LG заявили, что подразделение мобильной связи компании работает над тем, чтобы повысить прибыльность своего бизнеса и стать более конкурентоспособным на рынке, а также выпустить 5G смартфоны стоимостью от 100 до 200 долларов на рынках США и Китая во второй половине 2020 года. Хотя точная дата выпуска и номер модели в настоящее время неясна.

реклама

 Кроме того, LG уже ведет переговоры с производителями микросхем и ODM о выпуске смартфонов 5G на массовый рынок, что будет способствовать популяризации устройств с поддержкой 5G.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

5g смарфон
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
16
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
11
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Apex
15
Распродажа Summer Sale 2020 в магазине O2Keys: Windows 10 Pro за $8.80, MS Office 2019 Pro Plus за $30.12 и ещё много выгодных предложений
Ghost of Tsushima: рецензия
14
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
38

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
20 июля 2020 31
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для пяти смартфонов
7
11 смартфонов Huawei и Honor получили новую версию EMUI 10.1 / Magic UI 3.1
6
Цена OnePlus 7 Pro упала на 30 000 рублей – Snapdragon 855, до 12 ГБ ОЗУ, 90-Гц экран и выдвижная камера по низкой цене
6
Выясняем, нужна ли игровому компьютеру дорогая дискретная видеокарта – Ryzen 7 4700G против 9 актуальных игр в тесте Benchmark
22
Последние тесты подтвердили превосходство видеокарты GeForce RTX 3090 над текущим флагманом на 50% – рекорд Time Spy Extreme в 10 000 баллов будет побит уже в сентябре
35
AMD Radeon RX 6900 XT Big Navi будет оснащён 80 вычислительными блоками, 5120 графическими ядрами и сможет демонстрировать производительность в 17,5 TFLOP
41
В World of Tanks пришла большая амнистия – тысячи тимкиллеров вернуться в игру в связи с 10-летним юбилеем Танчиков
20
NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась существенно быстрее GeForce RTX 2080 Ti в 3DMark Time Spy Extreme – данные инсайдера
56
В выборе между AMD Ryzen 7 4750G и Intel Core i7-10700 с бюджетной дискретной видеокартой поможет тестирование от TecLab
35
Пользователи проголосовали за PlayStation 5 – 85% геймеров готовы купить игровую приставку от Sony в первые дни продаж
5
Игровая GeForce RTX 3080 оказалась на 35% быстрее GeForce RTX 2080 Ti в Time Spy Extreme – предварительные цены, технические характеристики и сроки начала продаж
10
53 смартфона Xiaomi получат обновление MIUI 12 в 2020 году – полный список, сроки и названия телефонов
2
Долой додекаэдры: товарные экземпляры Core i9-9900K перебрались в обычные коробки
9
В Uplay можно бесплатно забрать отличную игру Valiant Hearts про Первую Мировую войну, но есть один нюанс
5
Новая версия эмулятора для PlayStation 3 позволяет запускать более 3 000 игр, получив поддержку многопользовательского режима
8
Большая презентация Xiaomi в России: игровой 144-Гц монитор, TWS-наушники, ТВ-приставка, два маршрутизатора и три самоката
7
Radeon RX 5700 XT на частотах 2360/15792 МГц стал вторым в Unigine Superposition 8K
5
Руководство Apple назвало причины популярности нового iPhone SE
24
Sapphire представила видеокарту Radeon RX 5700 XT Pulse BE
11
AMD работает над обновлением APU Ryzen Pro Renoir с Vega 11, большим количеством линий PCIe и увеличенным объемом оперативной памяти
15

Популярные статьи

Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
296
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
507
Собираем игровой ПК для настоящего фаната AMD
58
Краткий обзор на неофициальные рендеры еще не вышедших карт RTX 3000
19
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
14
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
5
Вынужденная обновка МФУ: взгляд на Canon TS9551C в негативе и позитиве
16
Я все ещё покупаю процессоры Intel
51

Сейчас обсуждают

Leshiy2371
20:49
Чтобы Вега имела приличную производительность ее надо даунвольтить и гнать ее память/чип. В стоке же Вега представляет из себя просто убожество,которое сношает даже мидл.
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
DeadLine
20:48
Единственная ati, которая у меня была, это x800xt - улетная видяшка на момент выхода. Но подстава была с катаклизмом и с поддержкой шейдеров следующего поколения. С тех пор только nvidia.
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
taurintown
20:47
в жопу
TikTok заблокируют в США уже через несколько дней
Yilec
20:45
О-ма-гад! Да и без всяких дыр GRUB "взломать" может любой линускоид, при условии доступа к ПК во время загрузки. Но вольности с загрузчиком НИКАК не позволят кулхацкерам добраться до зашифрованного си...
Критическая уязвимость в операционных системах семейства Linux и других
taurintown
20:45
Здесь никто не знает кто такой тик-ток
TikTok заблокируют в США уже через несколько дней
Алексей Невдачин
20:41
Да пришло на Гонор 20. В камере 48мп теперь только в профи и HiRes. Отключили Гугл Фит.
11 смартфонов Huawei и Honor получили новую версию EMUI 10.1 / Magic UI 3.1
Yolanda Tarska
20:40
Многим комп хочется. И комп он всеяден, для всего подходит.
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Leshiy2371
20:40
А у 970-й - 140Вт,а вот у 970 Стрикс - 185Вт (с максимумом по БИОС - 225Вт). Сечешь,нигга ?
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Yilec
20:39
USA сотоварищи, конечно, большой кусок потенциальных пользователей, но не весь мир. Я бы не продался. "TikTok живи!" :) Хотя я знаю про этот ТикТок только потому, что у него конфликты с правительством...
Microsoft по сообщениям ведет переговоры о покупке TikTok
Алексей Невдачин
20:38
В камере теперь 48мп только в профи и HiRes
11 смартфонов Huawei и Honor получили новую версию EMUI 10.1 / Magic UI 3.1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем