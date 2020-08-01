LG обещает выпустить 5G смартфон стоимостью от 100 до 200 долларов
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Компания LG собирается выпустит доступные 5G смартфоны до конце этого года. В отчете о прибылях и убытках за второй квартал 2020 года компания сообщила об укреплении своей ODM стратегии и выпуске устройств, которые могут быть реализованы на большем количестве рынков.
Финансовый отчет за второй квартал 2020 года показывает, что LG значительно пострадала от эпидемии COVID-19. Продажи смартфонов LG упали на 19% в годовом исчислении. Но после того, как цепочка поставок стабилизировалась и ограничительные меры были ослаблены, то продажи выросли на 31% в месячном исчислении, особенно на таких рынках, как США и Европа. Запуск LG Velvet также способствовал увеличению продаж в этот период.
Руководители LG заявили, что подразделение мобильной связи компании работает над тем, чтобы повысить прибыльность своего бизнеса и стать более конкурентоспособным на рынке, а также выпустить 5G смартфоны стоимостью от 100 до 200 долларов на рынках США и Китая во второй половине 2020 года. Хотя точная дата выпуска и номер модели в настоящее время неясна.
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Кроме того, LG уже ведет переговоры с производителями микросхем и ODM о выпуске смартфонов 5G на массовый рынок, что будет способствовать популяризации устройств с поддержкой 5G.
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