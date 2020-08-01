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Как известно до выхода новых смартфонов Apple серии IPhone остается еще несколько месяцев. Более того, Apple подтвердила небольшую задержку выхода моделей iPhone этого года. Однако, если вы являетесь ярым поклонником продукции яблочной компании и собрались приобрести новую модель смартфона, то стоит присмотреться к "немного" более дорогой версии смартфона iPhone 12 Pro от компании Caviar по цене $23 000. За такую сумму компания Caviar предложит эксклюзивный вариант смартфона, покрытый 18 - каратным золотом.

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Компания Caviar назвала свое творение iPhone 12 Pro Victory Pure Gold. Это смартфон с задней стороны имеет цветочный орнамент в виде ромашек, украшенный восемью бриллиантами по 0,48 карата. Если вы думаете, что золота недостаточно, то Алмазы могут убедить вас. По бокам этого произведения искусства находится информация о смартфоне и его уникальный номер в ограниченном тираже. Компания также предлагает роскошную коробку с золотой отделкой и кожей.

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Для тех кто не успел накопить нужную сумму или продать свою почку, компания может предложить варианты немного дешевле с карбоновым и титановым покрытием стоимостью "всего" 5 060 долларов. Как можно видеть ниже, вариант Titanium выглядит довольно стильно и современно.

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В отличие от золотого смартфона, карбоновые и титановые варианты смартфона могут быть двух версий: iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Ниже на изображении представлен вариант Titanium.

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У компании Caviar есть и другие варианты отделки смартфонов золотом и экзотической кожей.

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В любом случае потенциальным покупателям придется подождать до середины октября. Как уже упоминалось, в этом году серия iPhone 12 появится немного позже. Хотя компания не уточнила точную причину этой задержки, это может быть связано с производственным сбоем из-за COVID-19.