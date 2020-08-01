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Несмотря на то, что APU Renoir получили отличные отзывы профильных изданий и симпатию будущих владельцев, есть некоторые поклонники AMD, которые просят оснастить новые APU более мощным iGPU и увеличить объем памяти. Некоторые OEM производители уже предлагают ноутбуки с APU Ryzen 4000, однако, по имеющейся информации компания AMD существенно ограничила возможности iGPU, чтобы конечная стоимость систем на его основе не превышала 1000 долларов США. Кроме того, недавно было обнаружено ограничение на 8 линий PCIe 3.0, что еще больше огорчило поклонников "красной" компании. По слухам, для решения этих проблем AMD готовит к выпуску улучшенный APU для ноутбука, который поможет повысить конкурентноспособность на рынке мобильных компьютеров.





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Предполагается, что обновленные APU будут иметь немного больший по размеру кристалл и немного более высокое значение TDP, что позволит разместить больше вычислительных блоков iGPU и увеличить число линий PCIe 3.0. Отраслевые источники утверждают, что обновленные APU для мобильных компьютеров будут включать iGPU Vega с 11 исполнительными блоками, 16 линий PCIe 3.0 и поддержку до 128 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4x с ECC, которая должна работать на частоте выше 4 ГГц.

Те же источники также утверждают, что AMD ведет переговоры с неким OEM-производителем ноутбуков, чтобы как можно скорее представить обновленные APU в готовых компьютерах. Эти APU будут входить в серию Ryzen Pro и смогут конкурировать с процессорами Intel, например, Intel i9-10980HK или даже более мощным мобильным процессорам Xeon.