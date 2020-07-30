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Немецкая компания ElectricBrands представила миру свой концепт электрического автомобиля, который планируется создать и выпустить в следующем году. Концептуальный электромобиль eBussy предлагает массу настроек с поддержкой до 10 различных стилей кузова для удовлетворения различных потребностей клиента. Автомобиль может быть выполнен с различной конфигураций сидений и грузового отделения. Кроме того, eBussy может быть автофургоном, автобусом, внедорожным кабриолетом, пикапом и многое другое. Интересно выглядит возможность изменения расположения рулевого колеса, которое может быть как левосторонним, правосторонним либо находится в центре передней панели, что очень удобно при перемещении между государствами с разносторонней организацией движения, либо при поставках автомобиля в различные регионы мира.

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eBussy будет иметь привод на все четыре колеса во всем диапазоне предлагаемых двигателей. Базовым станет вариант оснащенный батареей емкостью 10 кВт/ч с заявленной дальностью хода до 200 км. Варианты с батареями емкостью 15 и 30 кВт/ч позволят проехать на одном заряде до 300 и 600 километров соответственно. Солнечные панели, встроенные в крышу электромобиля, позволят проехать еще до 200 км/день. ElectricBrands сообщает, что максимальная скорость eBussy составит чуть более 90 км/ч, которой достаточно для доставки грузов на небольшие расстояния и выполнения других коммерческих задач. Стоит отметить, что грузоподъемность до 1000 кг является вполне приличным показателем для такого типа автомобилей.

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Если электромобиль eBussy будет воплощен в металле, то он сможет рассчитывать на хорошие продажи, так как имеет достаточно низкую стоимость - около 18 000 долларов за базовую модель.