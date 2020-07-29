Google забанила 29 приложений из Play Market
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Сегодня стало известно, что компания Google удалила 29 приложений из своего Play Store из-за якобы спам рассылок и внедрения вредоносных объявлений на устройства пользователей. Группе пользователей White Ops удалось найти 29 уникальных приложений, которые по-разному рассылают спам пользователям.
Некоторые из этих приложений исчезают со смартфона сразу после установки, в то время как другие начинают методично бомбардировать пользователей раздражающей рекламой. К сожалению для пользователей, деструктивная работа данных приложений была обнаружена спустя некоторое время после их появления в магазине, и за это время их успели скачать более 3,5 миллионов человек. Кроме того, рассылка спама может быть самым безобидным действием из тех, которые они скрытно делали, ведь есть вероятность того, что приложения могли шпионить за пользователем, похищать его личные данные или отслеживать финансовые операции.
Поскольку эти приложения забанены в Play Store, то тем кто их установил, рекомендуется удалить все эти приложения с устройства вручную, перейдя в Настройки >> Приложения. Неудивительно, что данные приложения скачали столько раз, так как большинство из них являются приложениями для редактирования фотографий, которые в последнее время стали очень популярными. Полный список этих 29 приложений указан ниже.
- Auto Picture Cut
- Color Call Flash
- Square Photo Blur v2.0.5
- Square Photo Blur v7.0
- Magic Call Flash
- Easy Blur
- Image Blur
- Auto Photo Blur
- Photo Blur
- Photo Blur Master
- Super Call Screen
- Square Blur Master
- The Square Blur
- Square Blur Photo
- Smart Photo Blur
- Super Call Flash
- Smart Call Flash
- Blur Photo Editor
- Blur Image
- Super Blur
- Square Image Blur
- Super Blur Photo
- Super Photo Blur
- Photo Blur Editor
- Pro Blur Photo
- Auto Photo Cut
- Smart Call Screen
- test.com.flash.call.flashcall.cool
- com.auto.photo.editor.background.eraser.tool
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