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Consumer Technology Association объявила о своих планах сделать свое следующее главное событие полностью цифровым. Это включает в себя преобразование CES 2021 в виртуальный формат, а не в физический, который может привлекать бесчисленное количество реальных посетителей в день.

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Генеральный директор ассоциации Гэри Шапиро отметил, что «просто невозможно безопасно собрать десятки тысяч людей в Лас-Вегасе в начале января 2021 года для личной встречи и ведения бизнеса». Вместо привычного для всех формата CES 2021 будет состоять из «полностью цифровых» ключевых докладов и конференций, демонстраций продуктов и выставочных залов в целом.

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Аналогичным образом, участники будут иметь прямой доступ к встречам, обсуждениям и другим взаимодействиям с экспонатами, которые интересуют их в рамках этой новой платформы. Consumer Technology Association утверждает, что у этих изменений есть несколько преимуществ, в том числе наличие так называемого лобного места для вещей, которые CES 2021 будет предлагать прямо в своих офисах.

Ассоциация рекламирует переход как новый, захватывающий и уникальный опыт для технологической отрасли в целом. Тем не менее, мероприятие также планируется вернуться в свое традиционное место Лас-Вегас в 2022 году.