GPU Ponte Vecchio Xe от Intel не будут производиться по 6-нм процессу TSMC
Вчера в сети появился отчет с ресурса DigiTimes, в котором говорилось, что Intel заказала 180 000 пластин на 6-нм техпроцессе, предназначенных для флагманского графического процессора Ponte Vecchio. Как оказалось, DigiTimes правильно рассказали о выше сказанном заказе, но были совершенно не правы в отношении его технической стороны. Графический процессор Ponte Vecchio не будет производиться по 6-нм техпроцессу TSMC. Вместо этого он будет выполнен одновременно на 5-нм техпроцессе TSMC и 7-нм техпроцессе Intel.
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Графический процессор Ponte Vecchio компании Intel является флагманом и будет играть главную роль в грядущем суперкомпьютере Aurora. Поэтому неудивителен испуг инвесторов, когда они услышали из уст генерального директора Intel признание, что компания будет больше полагаться на TSMC, пытаясь дополнить свои собственные производственные мощности. Затем в двух отдельных публикациях сообщалось, что GPU будет производиться по 6-нм техпроцессу TSMC, что было еще более удивительным, поскольку T6 по сути является оптимизированным вариантом T7, плотность которого примерно равна 10-нм техпроцессу Intel. Такой сдвиг кардинально изменит мощность будущего графического процессора Intel.
Источники на Тайване, непосредственно участвующих в создании этого графического процессора сообщили следующую информацию:
- 5-нм процесс TSMC примерно сопоставим по плотности с 7-нм процессом Intel, а PVC возможен только на этом уровне плотности, поэтому о 6 нм техпроцессе (оптимизированный процесс для 7-нм TSMC) не может быть и речи;
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- Ponte Vecchio будет иметь несколько SKU;
- Все SKU будут иметь матрицу ввода/вывода, изготовленную в Intel;
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- Вычислительные матрицы будут производиться либо по 7-нм техпроцессу Intel, либо по 5-нм техпроцессу TSMC, в зависимости от конкретного SKU;
- Кэш-память Rambo будет производиться и в Intel;
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- Intel разместила заказ на 180 000 пластин на т-нм техпроцесс TSMC но он не связан с Ponte Vecchio и является частью их постоянного партнерства.
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