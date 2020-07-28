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В далеком 2014 году мы увидели рождение небольшого стартапа от бывшего вице-президента Oppo Пита Лау, который получил название OnePlus One. Компания появилась с большими обещаниями явить миру своего первого "убийцу" флагманов того времени. Аппарат сулили высокие технические характеристики, долговечный аккумулятор и очень доступную цену. Это были довольно амбициозные обещания, но компании удалось выполнить большинство из них с OnePlus One. Телефон комплектовался флагманским на тот момент чипсетом Snapdragon 801, с отличной аккумуляторной батареей и очень доступной ценой ниже 400 долларов.

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Еще одной интересной деталью на этом телефоне было наличие CyanogenOS в качестве операционной системы, основанной на Android. К сожалению, партнерство с CyanogenMod и на его месте мы увидели появление LineageOS. OnePlus был вынужден разработать собственное программное обеспечение.

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Оригинальный OnePlus One после прекращения официальной поддержки продолжал периодически получать кастомные прошивки. Теперь стало известно, что благодаря усилиям кастомных разработчиков смартфон 2014 года получит LineageOS 17.1 на базе ОС Android 10.

Сборки LineageOS 17.1 на базе Android 10 начали появляться для поддерживаемых устройств с апреля 2020 года. OnePlus One - последний смартфон, получивший официальную поддержку от LineageOS. Тем не менее, первые сборки с Android 10, которые появятся в ближайшее время, должны быть полны ошибок. Однако, если вы являетесь счастливым обладателем OnePlus One, то можете попробовать установить новую прошивку. В конце концов, устройство 2014 года вряд ли является основным устройством для большинства пользователей в 2020 году, а с Android 10 аппарат может получить глоток свежего воздуха. А через несколько месяцев прошивка станет более стабильной и безопасной.