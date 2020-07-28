NVIDIA Geforce 451.85 HotFix решает проблемы в различных играх, включая Death Stranding, Forza и Shadow of the Tomb Raider
Сегодня был выпущен новый драйвер NVIDIA Geforce 451.85 HotFix, который решает некоторые проблемы с играми Death Stranding, Forza Motorsport 7 и Shadow of the Tomb Raider.
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Новый драйвер основан на NVIDIA Game Ready 451.67 (выпущенном ранее в этом месяце) и устраняет проблему в Shadow of the Tomb Raider, которая приводила к сбою игры при запуске с включенным аппаратно-ускоренным планированием GPU.
Кроме того, решена проблема с подвисанием в Forza Motorsport 7 после прохождения нескольких кругов.
Согласно примечаниям к выпуску, исправление NVIDIA также исправляет повреждение текстур в Death Stranding на графических процессорах серии GeForce GTX 16 и GeForce RTX 20.
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В новый драйвер добавлена поддержка 27-дюймового изогнутого игрового монитора Samsung Odyssey G7 QLED.
Ниже приведен полный список исправлений заплатки в драйвере NVIDIA:
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Shadow of the Tomb Raider [DirectX 12]: игра могла зависать при запуске с включенным аппаратным ускорением планирования GPU;
Death Stranding: могло наблюдаться повреждение текстур во время игры на графических процессорах серии GeForce GTX 16 и GeForce RTX 20;
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Панель управления NVIDIA не отображала собственное разрешение некоторых телевизоров высокой четкости с неверными настройками;
В некоторых играх могли наблюдаться случайные зависания, которые сохраняются в течение нескольких секунд во время игры;
Некоторые дисплеи моли отображать зеленый оттенок при активации Windows Night Light;
Forza Motorsport 7: игра начинала подвисать после нескольких пройденных кругов в гонке;
Добавлена совместимость с G-Sync игрового монитора Samsung 27 ″ Odyssey G7;
Драйвер NVIDIA Geforce 451.85 HotFix можно загрузить с официальной страницы поддержки NVIDIA по ссылке.
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