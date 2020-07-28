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В июне текущего года в сети появилось видео с демонстрацией работы процессора Tiger Lake со встроенной графикой iGPU Gen12 Xe в игре Battlefield V без использования дискретной видеокарты. Теперь в сети появилось видео с работой настольного компьютера на процессоре AMD Ryzen 7 4700G со встроенной графикой Radeon Vega 8 в игре Doom Eternal, также без использование дискретной видеокарты. Игра Doom Eternal отлично оптимизирована для платформы ПК, однако, впечатляет, что в этой игре iGPU Vega 8 работает с разрешением 1920 x 1080 пикселей без масштабирования и с большинством настроек с высокой детализацией. Игра показывает частоту смены кадров от 42 до 47 кадров в секунду, с более чем 37 кадрами в секунду в ближнем бою, где модели противника отображаются с большей детализацией.

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При масштабировании разрешения до 70% частота кадров увеличивается до 50 кадров в секунду. После снижения настроек игры до средних, игра приближается к психологической отметке 60 FPS, колеблясь в пределах от 55 до 65 FPS. Во время прогона теста, процессор работал на 8 ядрах и использовал все имеющиеся 16 потоков. Несмотря на то, что iGPu имеет всего 8 вычислительных блоков с 512 потоковыми процессорами, результат выглядит просто великолепно благодаря тактовой частоте 2,1 ГГц, помогающей ему преодолеть большую часть дефицита производительности по сравнению с Vega 11 в чипе Picasso предыдущего поколения. Посмотреть видео презентацию игры от Tech Epiphany можно на видео ниже.

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