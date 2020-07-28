Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания ASUS на своем мероприятии Asia ROG анонсировала новый монитор, который в скором времени должен поступить в продажу. Монитор ROG Swift PG329Q запускается совместно с маркетинговой линейкой «Super Kill», цель которой - продемонстрировать впечатляющие возможности, становящиеся доступными геймерам, выбравшим себе продукцию ASUS ROG. Данный монитор отлично подойдет не только для игр, он также позволяет легко выполнять профессиональные дизайнерские работы, например, такие как редактирование видео. Монитор ROG Swift PG329Q оснащен 32-дюймовой панелью «Fast IPS», что означает способность работать на частоте 175 Гц при сохранении превосходного времени отклика в 1 мс (grey to grey).

реклама

Монитор имеет разрешение 2560 x 1440 пикселей и сертификацию HDR 600 от VESA, а благодаря использованию технологии Quantum Dot сможет предложить 98% покрытие цветовой гаммы DCI-P3 и сверхширокий цветовой охват гаммы 160% sRGB. Монитор поддерживает технологию Adaptive Sync (совместимую с FreeSync или G-Sync), а также технологию ASUS ELMB SYNC, что позволяет полностью избежать разрывов и размытия во время игры, гарантируя игрокам плавность и комфорт. По заявлению представителей компании ASUS ROG Swift PG329Q является самым быстрым в мире 32-дюймовым игровым монитором с прямым экраном. Монитор ASUS ROG Swift PG329Q должен выйти в четвертом квартале этого года. Информация о стоимости новинки на данный момент отсутствует.