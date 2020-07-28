Philips представила монитор 498P9 Brilliance с соотношением сторон 32:9, разрешением 5120 x 1440 пикселей и частотой 70 Гц
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Компания Philips сегодня анонсировала новый монитор Philips 498P9 Brilliance, который имеет улучшенными характеристиками и имеет экран 49 дюймовый дисплей с соотношением сторон 5120 x 1440 пикселей. 498P9 Brilliance предлагает визуализацию без отвлекающих факторов и меньшее напряжение для зрения благодаря своему экрану с радиусом кривизны 1800R, который обеспечивает отличное поле зрения и как бы охватывает пользователя. 498P9 Brilliance комплектуется экраном VA, который обеспечивает очень высокую контрастность 3000:1, частоту обновления 70 Гц для плавно движущихся изображений, высокую точность цветопередачи (DeltaE<2), охват sRGB 121% и AdobeRGB 91%. Благодаря технологии MultiView пользователи могут параллельно подключать персональный компьютер и мобильный компьютер для одновременного использования двух источников изображения.
Большой размер нового монитора позволяет пользователю значительно облегчить свою работу. Он имеет широкий набор возможностей подключения благодаря множеству портов, включающих в себя HDMi, USB 3.2 и DisplayPort. За возможность одновременного использования двух источников изображения и мгновенного переключения между ними отвечает функция MultiView и интегрированный в монитор KVM-переключатель MultiClient. Это позволяет пользователю улучшить эргономику на рабочем месте и сэкономить рабочее время благодаря переключению между источниками изображения легким нажатием единственной клавиши.
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Новый монитор оснащается эргономичной подставкой, позволяющей наклонять, поворачивать и регулировать высоту, чтобы каждый пользователь мог под особенности своего телосложения расположить монитор для максимального комфорта и эффективности просмотра.
Монитор Philips 498P9 выделяется из толпы благодаря широкому спектру технологических возможностей. Качество изображения улучшается еще больше благодаря интеллектуальной технологии SmartImage, автоматически анализирующей воспроизводимое на экране изображение и подстраивая под него производительность монитора. За плавные движения и безупречную игровую производительность отвечает технология Adaptive-Sync. Кроме того, монитор Philips 498P9 Brilliance предлагает несколько функций, уменьшающих нагрузку на зрение и снижающих мерцание изображения. Это стало возможным благодаря технологии Flicker-Free и режиму LowBlue. Philips 498P9 Brilliance не смог обойти стороной и все современные экологические стандарты, а упаковка монитора позволяет производить её переработку и вторичное использование..
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Монитор должен поступить на полки магазинов в следующем месяце по цене от 889 евро.
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