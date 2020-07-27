Qualcomm представила Quick Charge 5: 50% заряда всего за 5 минут и 100% за 15 минут
Компания Qualcomm впервые разработала решения для быстрой зарядки смартфонов, выпустив Quick Charge 1 в 2013 году. Затем последующие QC2, QC3 и QC4 с 2015 по 2017 год сумели улучшить технические характеристики и дизайн, увеличив в 2,5 раза скорость зарядки.
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Новое поколение Qualcomm Quick Charge 5, анонсированное сегодня, обеспечивает мощность зарядки до 100 Вт при том же объеме, что и предыдущее оборудование QC4. Увеличенный допуск по напряжению и аппаратные изменения позволяют QC5 быть в 10 раз быстрее, чем первоначальная спецификация быстрой зарядки, и в 4 раза быстрее, чем QC4 предыдущего поколения. Во время презентации Джоша Уорнера, директора по управлению продуктами для зарядки аккумулятора в Qualcomm, было заявлено, что QC5 является "самым быстрым в мире коммерческим решением для зарядки".
Особенностью новинки является его способность заряжать батарею емкостью 4500 мАч от 0 до 50% всего за пять минут или полностью заряжаться от 0 до 100% за 15 минут. QC5 на 70% более эффективен, чем QC4, а температура поверхности телефона может быть на 10°C холоднее. Кроме того, объявлено о существовании 17 различных мер защиты от напряжения, тока и температуры.
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Чтобы достичь полной заявленной производительности, QC5 требует, чтобы аккумулятор был разделен на две последовательно соединенные батареи, чтобы обеспечить подачу удвоенного напряжения при поддержании тока на более низком уровне для минимизации проблемы с температурой.
Qualcomm Quick Charge 5 появится в третьем квартале 2020 года и будет поддерживаться в устройствах на Snapdragon 865 и Snapdragon 865+ при условии, что они также имеют микросхемы SMB1396 или SMB1398 (интегральная схема управления питанием).
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