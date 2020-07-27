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Компания iiyama анонсировала монитор Red Eagle GB3466WQSU, который предлагает функции, аналогичные игровому монитору Red Eagle GB3461WQSU. Монитор GB3466WQSU Red Eagle обладает 34 дюймовым экраном с радиусом кривизны 1500R.

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Монитор GB3466WQSU Red Eagle имеет VA панель разрешением 1440p с соотношением сторон 21: 9 и частотой обновления дисплея 144 Гц. Кроме того, время отклика составляет 1 мс , а коэффициент контрастности 3000: 1, что идеально подходит для игр и различных задач. Экран с кривизной 1500R обеспечивает не только более захватывающий эффект, но и снижает нагрузку на глаза, предотвращая необходимость перемещения глаз от одного конца монитора к другому.

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Для подключения монитора к системному блоку компьютера предусмотрены два порта HDMI, которые обеспечивают частоту обновления до 100 Гц, и два порта DisplayPort, которые обеспечивают вывод изображения при полном разрешении с частотой до 144 Гц. Помимо видеовходов монитор Red Eagle GB3466WQSU также имеет концентратор USB с двумя портами USB 3.0 и один порт для наушников.

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Монитор GB3466WQSU Red Eagle обеспечивает поддержку технологии FreeSync Premium Pro, что означает поддержку HDR контента, низкую задержку ввода и компенсацию низкой частоты кадров.

Данный монитор в настоящее время доступен для предварительного заказа на Amazon в Великобритании по цене £438,95 или примерно $561,48. О поступлении в продажу на других рынках пока информации нет.