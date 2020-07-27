iGPU Vega в APU AMD Ryzen 4000 мощнее, чем консоли PS4 и Xbox One
Как известно, компания AMD на прошлой неделе представила APU Ryzen 4000 и последние данные указывают на то, что они превосходят производительность оригинальных PS4 и Xbox One не только в графическом отношении, но и в целом, сочетая общую мощность процессора и графического процессора.
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И PS4, и Xbox One изначально были оснащены 8-ядерным процессором AMD Jaguar с тактовой частотой 1,6 ГГц ( 1,75 ГГц в более поздних версиях Xbox). Сам процессор выдал около 0,1 TFLOP производительности.
На PS4 Sony представила графический процессор на базе AMD GCN с 1152 ядрами, который обеспечил теоретическую вычислительную мощность 1,84 TFLOP. Xbox One был оснащен графическим процессором AMD GCN с 768 ядрами с теоретической вычислительной мощности 1,3 TFLOP. Небольшое повышение производительности произошло после выхода Xbox One S, которая отличалась более эффективной конструкцией, предлагавшей более высокие тактовые частоты графического процессора с 1,4 TFLOP мощности графического процессора.
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Спустя почти 7 лет AMD выпустила APU, который обеспечивает более высокую производительность, чем оригинальная PS4 и Xbox One. В то время как консоли последнего поколения имеют значительно более старую технологию и основаны на 28-нм техпроцессе, APU AMD Ryzen 4000 Renoir спроектированы на совершенно новом 7-нм технологическом процессе TSMC и оснащены ЦП Zen 2 и Enhanced Vega GPU. Несмотря на одинаковое количество ядер процессора и меньшее количество ядер графического процессора, APU Renoir предлагают значительно более высокую производительность.
По данным тестов AIDA64 GPGPU Ryzen 7 PRO 4750G имеет производительность 1,1 TFLOP для процессора и 2,15 TFLOP для графического процессора. Одного только GPU достаточно, чтобы положить на лопатки обе консоли текущего поколения. Даже если сложить около 100 GFLOP, которые могут предложить процессоры Jaguar, PS4 в лучшем случае даст 1,95 TFLOP вычислительной мощности, которую 7-нм GPU легко превосходит, несмотря на то, что он содержит меньше ядер. Добавляя 1,1 TFLOP процессора, Renoir показывает производительность 3,25 TFLOP.
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И Xbox One S, и PS4 по-прежнему стоят около 400 долларов США, в то время как AMD Ryzen 4000 APU, как ожидается, получит розничную цену в 299 долларов. Конечно, придется платить за остальные компоненты системы, такие как материнская плата, оперативная память, блок питания и хранилище, но сборка за 500 долларов может предложить очень приличную производительность в играх. Даже AMD Ryzen PRO 4650G будет предлагать превосходную производительность по сравнению с PS4 с 2,5 TFLOP вычислительной мощности по цене 209 долларов, а Ryzen 3 PRO 4350G за 149 долларов с производительностью 1,9 TFLOP быстрее, чем у Xbox One S и почти равен PS4.
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Ниже предлагаю сравнить производительность топового APU с консолями:
AMD Ryzen 7 PRO 4750G - 3,25 TFLOP (2,15 TFLOP GPU);
Sony PlayStation 4 Slim - 1,95 TFLOP (1,84 TFLOP GPU);
Microsoft Xbox One S - 1,51 TFLOP (1,41 TFLOP GPU).
Более того, 7-нм графический процессор Vega на Ryzen 7 PRO 4750G обладает огромным потенциалом разгона, достигая тактовой частоты 2,4 ГГц, что составляет почти 2,5 TFLOP вычислительной мощности только для одного графического процессора. Некоторые игровые тесты показывают приличную производительность в разрешении 1080p в таких играх, как Assassins Creed Odyssey, GTA V и Death Stranding:
Поскольку нынешнее поколение APU уже превосходит консоли текущего поколения, можно полагать, что следующее поколение с обновленным графическим ядром RDNA будет приближаться к вариантам PRO обеих консолей (PS4 Pro и Xbox One X) с точки зрения производительности. Для пользователей, которые хотят приобрести бюджетный игровой компьютер начального уровня, APU Ryzen 4000, безусловно, отличный вариант.
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