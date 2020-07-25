Работа Disk Partition Management Tool в Windows 10 появилась на изображениях
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Существует множество сторонних менеджеров дисков для Windows 10, но в Windows есть собственный инструмент управления дисками, скрытый в панели управления. Благодаря встроенному в Windows 10 инструменту управления дисками пользователь может изменять размер, создавать, удалять, а также форматировать разделы.
Как известно Microsoft работает над современным дисковым менеджером для Windows 10 в рамках своего плана по оптимизации операционной системы, и похоже, что технический гигант реализует свои планы по модернизации еще одной важной функции ОС.
Windows 10 Build 20172 включает в себя совершенно новый и современный инструмент управления дисками, основанный на принципах UWP от Microsoft. Доступ к скрытой функции можно получить по ссылке "Управление дисками" в меню "Настройки"> "Хранилище".
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На странице окна "Управление дисками" отображается список дисков и их томов.
Когда пользователь выберет том, то увидит две опции - "Исследовать" и "Свойства". Кнопка "Исследовать" просто открывает том в проводнике. Второй параметр под названием "Свойства" позволяет фактически управлять выбранным томом. Чтобы изменить букву диска, пользователю нужно выбрать том, открыть его свойства и просто нажать "Изменить букву диска".
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В выпадающем меню "Изменить букву диска" можно выбрать новую букву диска. Буквы, которые еще не присвоены томам, доступны только в раскрывающемся списке.
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Нижняя панель показывает графическое представление тома и доступного пространства для хранения. Если выбрать опцию "Изменить размер", откроется всплывающее окно, показывающее диск, на котором находится этот том, и пользователь может добавить его, когда на нем будет достаточно свободного места.
В приведенном выше примере показано разделение 60 Гб дика. Во всплывающем окне отображается текущий размер тома и минимальное или максимальное пространство, которое можете получить для текущего тома.
В настоящее время приложение не так функционально, как утилиты сторонних производителей, но оно выполняет основную работу. Классический инструмент управления дисками включает более продвинутые функции, такие как удаление и форматирование разделов диска.
Хорошие новости, по крайней мере, в том, что компания только начала работать над современным инструментом управления дисками и в конечном итоге получит все ключевые функции.
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