В интернет магазине замечены процессоры Intel Core i9 с неизвестным ранее суффиксом KA
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Онлайн магазин начал предлагать версии процессоров Intel Core i9 KA Intel 10-го поколения на базе Comet Lake-S. Ранее суффикс A в названии процессоров нигде не встречался. K обозначает разблокированный множитель, который допускает разгон чипа, суффикс F означает чипы Intel без встроенной графики, но КА - это что-то новенькое. В Интернете утверждается, что это могут быть процессоры, которые не могут работать на boost частоте, но способны работать на указанных базовых тактовых частотах обычных процессоров без суффикса А.
Данные процессоры были размещены на страницах в магазинах Литвы, и цены, в основном соответствуют ценам процессоров Intel F. В список процессоров попали Core i9-10900KA (номер BX8070110900KA) с базовой частотой 3,7 ГГц за 525 евро, Core i9-10850KA (BX8070110850KA) с тактовой частотой 3,6 ГГц за 485 евро, Core i9-10700KA (BX8070110700KA) с тактовой частотой 3,8 ГГц за 408 евро и Core i9-10600KA (X8070110600KA) с базовой частотой 4,1 ГГц за 278 евро. Все процессоры также имеют одинаковый размер кэш памяти L3. Более того наименования процессоров Core i9 на чипах 10700KA и 10600KA выглядит очень странно.
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Сравнение цен на сайте показывает, что они оцениваются по аналогии с Core i9 F и Core i7 F. Литовский ритейлер, являющийся источником утечки, сообщает, что эти процессоры для продажи будут доступны 9 августа.
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