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В интернет магазине замечены процессоры Intel Core i9 с неизвестным ранее суффиксом KA

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 Онлайн магазин начал предлагать версии процессоров Intel Core i9 KA Intel 10-го поколения на базе Comet Lake-S. Ранее суффикс A в названии процессоров нигде не встречался. K обозначает разблокированный множитель, который допускает разгон чипа, суффикс F означает чипы Intel без встроенной графики, но КА - это что-то новенькое. В Интернете утверждается, что это могут быть процессоры, которые не могут работать на boost частоте, но способны работать на указанных базовых тактовых частотах обычных процессоров без суффикса А.

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 Данные процессоры были размещены на страницах в магазинах Литвы, и цены, в основном соответствуют ценам процессоров Intel F. В список процессоров попали Core i9-10900KA (номер BX8070110900KA) с базовой частотой 3,7 ГГц за 525 евро, Core i9-10850KA (BX8070110850KA) с тактовой частотой 3,6 ГГц за 485 евро, Core i9-10700KA (BX8070110700KA) с тактовой частотой 3,8 ГГц за 408 евро и Core i9-10600KA (X8070110600KA) с базовой частотой 4,1 ГГц за 278 евро. Все процессоры также имеют одинаковый размер кэш памяти L3. Более того наименования процессоров Core i9 на чипах 10700KA и 10600KA выглядит очень странно.

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 Сравнение цен на сайте показывает, что они оцениваются по аналогии с  Core i9 F и Core i7 F. Литовский ритейлер, являющийся источником утечки, сообщает, что эти процессоры для продажи будут доступны 9 августа.

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intel core i9 intel comet lake-s core i9-10850ka
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