LG Q92 - процессор Snapdragon 765G и 6 Гб оперативной памяти
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Сегодня благодаря Google Play стало известно о существовании смартфона LG Q92. Упомянутый в одной из предыдущих утечек, опубликованной Naver, устройство первоначально называлось LG Q9 2020 5G. Согласно той же утечке, смартфон LG Q92 будет доступен с 128 Гб внутренней памяти и четырьмя различными расцветками.
Информация, опубликованная в консоли Google Play, расширяет информацию Naver и подтверждает, что LG Q92 будет основан на чипсете Snapdragon SDM765 компании Quallcomm. В списке не указано какой конкретно чипсет находится в смартфоне Snapdragon 765 или Snapdragon 765G, но тактовая частота 2,4 ГГц ядер Qualcomm Kyro 475 показывает, что LG Q92 будет работать на чипсете Snapdragon 765G, компанию которому составят 6 Гб оперативной памяти. Новый смартфон от LG получит дисплей разрешением 2400 x 1080 пикселей, что дает плотность 420 пикселей на дюйм. Размер дисплея не указан, но опираясь на значение плотности пикселей, можно предположить, что он составляет около шести дюймов.
Информации об установленных камерах и их количестве на данный момент нет. Единственное, что можно сказать, это то, что LG Q92 получит одиночную селфи камеру в центральном верхнем отверстии экрана, при условии совпадения указанного изображения и реального смартфона. В качестве операционной системы аппарат получит Android 10 из коробки.
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