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Компания EVGA представила видеокарту GeForce GTX 1650 KO Ultra, которая получила обновление памяти стандарта GDDR6, что существенно поднимает производительность в сравнении с оригинальной GeForce GTX 1650.

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EVGA GeForce GTX 1650 KO Ultra основана на обновленном графическом процессоре, в отличие от TU117, который изначально был установлен на видеокартах серии GeForce GTX 1650. Это позволяет графическому процессору обеспечивать более быструю графическую производительность за счет использования памяти GDDR6, а также предоставлять улучшенные функции, такие как декодер Turing NVENC, который является обновлением по сравнению с Volta NVENC, установленным на графическом процессоре TU117.

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Видеокарта EVGA GeForce GTX 1650 KO Ultra имеет 896 ядер CUDA, тактовую частоту 1740 МГц и скорость заполнения текстур 94,1 ГТ/с. Память GDDR6 объемом 4096 Мб имеет 128-битный и частоту 12000 МГц с пропускной способностью 192 Гб/с. Карта обладает TDP 75 Вт и имеет 6-контактный разъем питания. Плата оснащается системой охлаждения с двумя вентиляторами и поставляется с предустановленной задней панелью.

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KO Ultra полностью поддерживается программным обеспечением EVGA Precision X1, которое стало быстрее, проще и лучше, чем когда-либо, позволяя вам управлять вентиляторами и контролировать жизненно важные показатели видеокарты.

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GeForce GTX 1650 KO Ultra с GDDR6 следует традициям GeForce GTX 650, GeForce GTX 750, GeForce GTX 950 и GeForce GTX 1050, предлагая отличную производительность для современных киберспортивных игр.