Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Nvidia проявила интерес к приобретению ARM в рамках одной из самых значительных и, вероятно, дорогих технологических сделок всех времен. Если Nvidia возьмет под свой контроль ARM, то это может сильно повлиять на большую часть отрасли, а это означает, что любое приобретение, вероятно, будет встречено с тщательным контролем со стороны регулирующих органов.

реклама

В 2016 году Softbank заплатил около 31 миллиарда долларов за британскую компанию ARM, которая стала частью фонда Vision Fund с общей капитализацией в 100 миллиардов долларов, крупнейшего в мире венчурной компании Японии. Однако, недавно Softbank избавился от части своих активов, чтобы уменьшить влияние экономического спада, связанного коронавирусом. Часть его активов в Alibaba Group и T-Mobile была распродана, теперь дело дошло до части или всей доли в ARM.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

По информации Bloomberg, недавно Nvidia предприняла попытку купить ARM. Рост спроса в игровом, аппаратном и вычислительном секторах привел к росту акций Nvidia в этом году, которые в настоящее время оцениваются в 417 долларов, что составляет капитализацию в 256 миллиардов долларов. Для сравнения, стоимость конкурента AMD составляет "всего" 72,3 миллиарда долларов.

ARM долгое время лицензировала свою технологию для некоторых из крупнейших игроков отрасли, и в последние несколько месяцев ее присутствие на рынке стало еще выше, так как чипы Arm стали использоваться в областях, ранее занимаемых устройствами на базе архитектуры x86. Например, Fugaku на базе Arm стал самым быстрым суперкомпьютером в мире, а Apple объявила, что переводит свои Mac с процессоров Intel на собственные Arm процессоры.

реклама

Вполне вероятно, что приобретение Nvidia компании ARM вызовет вопросы со стороны антимонопольных регуляторов. Поэтому такое развитие событий маловероятно, возможно, Nvidia станет владельцем контрольного пакета акций ARM, но не 100 процентной доли, иначе это может привести к потрясению индустрию.