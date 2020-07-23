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Nvidia может купить ARM у Softbank

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 Компания Nvidia проявила интерес к приобретению ARM в рамках одной из самых значительных и, вероятно, дорогих технологических сделок всех времен. Если Nvidia возьмет под свой контроль ARM, то это может сильно повлиять на большую часть отрасли, а это означает, что любое приобретение, вероятно, будет встречено с тщательным контролем со стороны регулирующих органов.

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 В 2016 году Softbank заплатил около 31 миллиарда долларов за британскую компанию ARM, которая стала частью фонда Vision Fund с общей капитализацией в 100 миллиардов долларов, крупнейшего в мире венчурной компании Японии. Однако, недавно Softbank избавился от части своих активов, чтобы уменьшить влияние экономического спада, связанного коронавирусом. Часть его активов в Alibaba Group и T-Mobile была распродана, теперь дело дошло до части или всей доли в ARM.

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 По информации Bloomberg, недавно Nvidia предприняла попытку купить ARM. Рост спроса в игровом, аппаратном и вычислительном секторах привел к росту акций Nvidia в этом году, которые в настоящее время оцениваются в 417 долларов, что составляет капитализацию в 256 миллиардов долларов. Для сравнения, стоимость конкурента AMD составляет "всего" 72,3 миллиарда долларов.

 ARM долгое время лицензировала свою технологию для некоторых из крупнейших игроков отрасли, и в последние несколько месяцев ее присутствие на рынке стало еще выше, так как чипы Arm стали использоваться в областях, ранее занимаемых устройствами на базе архитектуры x86. Например, Fugaku на базе Arm стал самым быстрым суперкомпьютером в мире, а Apple объявила, что переводит свои Mac с процессоров Intel на собственные Arm процессоры.

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 Вполне вероятно, что приобретение Nvidia компании ARM вызовет вопросы со стороны антимонопольных регуляторов. Поэтому такое развитие событий маловероятно, возможно, Nvidia станет владельцем контрольного пакета акций ARM, но не 100 процентной доли, иначе это может привести к потрясению индустрию.

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