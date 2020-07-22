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Смартфон VIVO S7 5G получит 44 мегапиксельную селфи-камеру

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 Смартфоны Vivo серии S довольно популярны в таких странах, как Китай и Индия, и имеют большой спрос у любителей селфи. Следовательно, нетрудно догадаться, что компания Vivo захочет закрепить успех и продолжит работу в данном направлении. И вот теперь появилась информация, что компания работает над смартфоном Vivo S7 5G, который будет иметь внушительный 44-мегапиксельный сенсор селфи камеры.

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 Согласно источнику с форума Weibo, Vivo S7 получит поддержку сетей 5G благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 765G. Напомню, что предшествующая модель Vivo S6 5G была основана на чипсете Exynos 980 от компании Samsung. Кроме того компанию Snapdragon 765G составят 8 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 128 Гб или 256 Гб.

 Как уже сказано, Vivo S7 5G будет иметь 44-мегапиксельную камеру GH1 от Samsung и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру Hynix Hi846 на фронтальной панели. Задний блок камер Vivo S7 будет состоять из основного 64-мегапиксельного датчика Samsung GW1, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного датчика Hynix Hi864 и 13-мегапиксельного телеобъектива компании  Samsung.

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 Что касается дизайна, то ожидается, что смартфон сохранит идеологию Vivo S6.

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 Согласно тому же источнику стоимость смартфона составит 2998 юаней за версию со 128 Гб внутренней памяти и 3298 юаней за вариант с 256 Гб памяти.

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