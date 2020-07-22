Redmi Note 10 на чипсете Dimensity 820 засветился в тесте AI
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В первой половине 2020 года Redmi представила публике несколько смартфонов серии Redmi Note 9, но похоже этим компания не ограничится и во втором полугодии будет выпущен следующее поколение смартфонов в семействе Note, под названием Redmi Note 10. Серия Redmi Note 10 может стать первой, которая получит поддержку сетей пятого поколения.
Смартфон с названием Redmi Note 10 был замечен на сайте тестов AI. Смартфон не просто появился в списке, но и занял в нем почетное второе место благодаря мобильному чипсету Dimensity 820 от компании MediaTek. На данный момент единственным устройством, которое превосходит Redmi Note 10 его, является смартфон Vivo iQOO Z1, который также оснащен процессором от компании MediaTek под названием Dimensity 1000+. Напомню, что процессоры серии Dimensity являются лучшими на сегодняшний день чипсетами от MediaTek. И судя по тестам ИИ имеют и лучшую производительность в сравнении с чипсетами других производителей. Кроме того, чипсеты серии Dimensity дают возможность подключения к сетям 5G по вполне доступным ценам.
Данный список был обнаружен инсайдером Digital Chat Station. Судя по утечке, Redmi Note 10 будет иметь ту же производительность, что и эксклюзивные для Китая смартфоны Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. Помимо чипсета Dimensity 820, смартфон может похвастаться наличием 8 Гб оперативной памяти и работой под управлением новой ОС Android 10. Согласно первоисточнику тестирование проводилось в понедельник, 20 июля.
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Существует вероятность того, что тестирование проводилось не на конечной версии устройства, и смартфон всё еще находится в стадии доработки, которая может затянуться на несколько месяцев. В этом году Xiaomi представила три смартфона Note 9, так что стоит ожидать такого же развития событий и со следующим поколением Redmi Note. Стоит отметить, что наличие Dimensity 820 в базовом варианте Note 10 является отличной новостью для потребителей, так как этот набор микросхем легко обгоняет чипсет Snapdragon 765G компании Qualcomm и преодолевает барьер в 400000 баллов в тесте AnTuTu. Более того, старшие представители могут получить чипсеты классом выше, например, Pro вариант с Dimensity 1000+ стал бы отличным решением.
Информации о других технических характеристиках на данный момент нет, равно как и сроков выхода устройства в продажу. Но ориентировочно можно предположить, что появление новой серии стоит ждать к концу третьего или началу четвертого квартала 2020 года.
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