Согласно утечкам AMD RDNA2 получит превосходство над графическими процессорами Nvidia Ampere
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Похоже, что компания AMD может в этом году забрать корону лидера производительности игровых графических процессоров у компании Nvidia. Такое мнение высказал блогер Youtube под названием Moore’s Law Is Dead. По-видимому, TSMC не смогла удовлетворить производственные требования Nvidia, поэтому Nvidia вынуждена была использовать 8 нм техпроцесс Samsung для большинства своих игровых графических процессоров, выпущенных в этом году. 8-нм техпроцесс Samsung является улучшенными 10-нм техпроцессом, поэтому никак не может соответствовать передовому техпроцессу TSMC. Это явно дает графическим процессорам AMD на архитектуре RDNA2, изготовленным по 7-нм технологическому процессу EUV. Поэтому все больше и больше инсайдеров Nvidia беспокоятся по поводу грядущих графических процессорах AMD Big Navi.
Ютубер Moore’s Law Is Dead также получил обновленные спецификации чипа GA102. Некоторые характеристики не изменились по сравнению с его предыдущими отчетами, но есть и другие, которые, были изменены. Вот краткий список всех пересмотренных технических характеристик образцов и показателей производительности:
- необычный дизайн с тремя вентиляторами;
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- 12-контактный разъем питания вместо двойного 8-контактного;
- TGP более 300 Вт на базоых частотах;
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- хороший разгонный потенциал TGP до 400 Вт;
- VRAM 12 Гб: полоса пропускания 18 Гбит/с, 5376 ядер CUDA;
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- Базовая тактовая частота 2 ГГц и в режиме разгона 2,2 ГГц;
- повышенная на 40% в 4K скорость растеризации;
- производительность RT ядер в 3-4 раза выше по сравнению с RTX 2080 Ti;
Очевидно, что уже есть 7 нм образцы чипов Ampere, но TSMC сможет удовлетворить производственные потребности только к 1 полугодию 2021 года, поэтому мы можем увидеть 7 нм обновление для карт RTX 3000 только следующей весной. Тем не менее, AMD, по слухам, в следующем году переходит на 5 нм, поэтому Nvidia сможет получить преимущество лишь на полгода.
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