Китай ограничит экспорт оборудования Nokia и Ericsson, если страны ЕС введут запрет на оборудование Huawei
Поскольку Huawei постепенно теряет своих крупнейших телекоммуникационных клиентов в Европе, то в выигрыше от такого решения станут Nokia и Ericsson. Однако, они имеют одну общую уязвимость, а именно, используют Китай в качестве важной части своей цепочки поставок, и на них всегда могут быть наложены ограничения на экспорт сетевого оборудования, произведенного в азиатской стране.
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В мае прошлого года Соединенные Штаты ввели новый набор ограничений для Huawei и других китайских технологических гигантов, фактически блокируя их способность вести бизнес с американскими компаниями-разработчиками программного обеспечения и производителями микросхем, которые используют американскую интеллектуальную собственность или оборудование. В частности, новые правила положили конец сотрудничеству Huawei и TSMC в области изготовления чипов, которые устанавливаются внутри его смартфонов, планшетов и других устройств.
Естественно, в ответ на это среди китайских чиновников возникла дискуссия о введении аналогичного запрета для американских компаний, таких как Apple, Qualcomm и Cisco.
В начале месяца Huawei получила еще один удар от Великобритании, решившей отказаться от китайского оборудования 5G сетей из-за опасений за национальную безопасность. Этот шаг лишит компанию Huawei одного из ее крупнейших клиентов сетевого оборудования, и это только начало. Во Франции правительственные чиновники рассматривают аналогичное решение и тем временем выпустили рекомендации для провайдеров телекоммуникационных услуг, чтобы они не создавали свою инфраструктуру с использованием оборудования Huawei.
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Согласно сообщению Wall Street Journal, Пекин в ответ готов принять аналогичные ответные меры. Ода из мер будет нацелена на двух крупных производителей телекоммуникационного оборудования - Nokia и Ericsson, и не позволит им экспортировать оборудование, произведенное в Китае, в другие страны.
По появившимся сообщениям, эти две компании уже начали рассматривать возможность перемещения производства в другие страны Азии или Европы.
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