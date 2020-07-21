Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Сегодня компания AMD анонсировала процессоры для настольных ПК поколения Ryzen 4000G и Ryzen PRO 4000G. Компания также расширила серию Athlon 3000G начального уровня и дебютировала с серией Athlon PRO 3000G. Ryzen 4000G и PRO 4000G построены на 7-нм техпроцессе имеют в своем составе до 8 процессорных ядер на основе микроархитектуры Zen 2 и iGPU Radeon Vega 8. Эти процессоры имеют увеличенный TDP до 65 Вт и повышенные тактовые частоты как для CPU, так и для GPU по сравнению с мобильными процессорами Ryzen 4000U и 4000H на основе одной и той же архитектуры. Новые процессоры серий Athlon 3000G и Athlon PRO 3000G основаны на 12 нм техпроцессе с процессорными ядрами "Zen+".

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Все модели процессоров, анонсированные сегодня, предназначены исключительно только для OEM-производителей. Это означает, что потребитель сможет приобрести их только в составе готовых компьютерных систем, как для потребительского, так и для коммерческого использования от таких производителей как HP, Lenovo, Dell и других. Процессоры Ryzen PRO 4000G предназначены для коммерческих настольных компьютеров и выпускаются вместе с новым чипсетом AMD PRO565. Поскольку они предназначены только для OEM-производителей, компания AMD не раскрыла цены ни на один из этих чипов. Однако они упомянули, что для розничного канала планируется обновление процессорами с интегрированной графикой немного позднее.

реклама

Существуют также энергоэффективные "GE" варианты чипов с TDP 35 Вт. Эти чипы будут иметь агрессивное управление питанием для соответствия TDP 35 Вт и работать на уровне мобильных процессоров серии H/HS.

реклама

Серия Ryzen PRO 4000G состоит из трех моделей: Ryzen 7 PRO 4750G, PRO 4650G и PRO 4350G, которые имеют идентичные тактовые частоты и характеристики для 4700G, 4600G и 4300G соответственно, но дополнены набором функций AMD PRO, которые конкурируют с Intel vPro. Набор функций AMD PRO включает в себя многоуровневую систему безопасности AMD PRO Security, включая полное шифрование памяти, AMD PRO Management (аналог Intel Active Management Technology), и AMD PRO Business поддерживают экосистему AMD vPro SIPP.

реклама

Новые процессоры серии Athlon 3000G входят в серии Athlon Gold и Athlon Silver 3000G. Эти чипы основаны на 12 нм чипе Picasso с четырьмя ядрами Zen+. Athlon Gold 3150 предлагает 4 ядра и 4 потока с тактовой частотой 3,9 ГГц, 6 Мб общего кэша и TDP 65 Вт. Его энергосберегающий вариант Athlon Gold 3150GE, работает на частоте 3,8 ГГц с TDP 35 Вт. Athlon Silver 3050GE представляет собой двухъядерный/четырехпоточный чип с общим объемом кэш-памяти 5 Мб и тактовой частотой 3,5 ГГц.