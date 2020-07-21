Xiaomi анонсировала Mijia Projector 2 Pro с технологией ToF
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Проектор Xiaomi Mijia Projector 2 Pro был представлен сегодня в Китае по цене 658 долларов США. Поставки устройства начнутся 29 июля, и те, кто совершит предзаказ, также получат бесплатную настольную лампу Xiaomi LED в комплекте. Достаточно компактный Mijia Projector 2 Pro весит 3,7 кг и имеет размеры 215 x 201 x 143 мм.
Наряду с технологией ToF для улучшенных режимов фокусировки и поддержкой HDR10+, Mijia Projector 2 Pro может проецировать изображение на экраны размером до 200 дюймов, хотя он лучше всего работает при проецировании на экраны от 60 до 120 дюймов. Интеллектуальный проектор оснащен собственным процессором в виде чипа Amlogic T972, а также имеет 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб памяти eMMC для хранения данных.
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Проектор Xiaomi Mijia Projector 2 Pro имеет максимальную яркость 1300 люменов, это означает, что он будет работать лучше всего в затененной комнате или офисе с приглушенным освещением. Проектор может справиться с декодированием контента разрешением 4K и 8K и оснащен двумя динамиками мощностью по 10 Вт каждый. Благодаря программному обеспечению PatchWall, виртуальному помощнику Xiaomi и множеству вариантов подключения, проектор Mijia Projector 2 Pro является универсальным устройством, которое можно использовать не только для просмотра фильмов на большом экране, но и для игровых баталий.
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