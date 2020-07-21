Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Проектор Xiaomi Mijia Projector 2 Pro был представлен сегодня в Китае по цене 658 долларов США. Поставки устройства начнутся 29 июля, и те, кто совершит предзаказ, также получат бесплатную настольную лампу Xiaomi LED в комплекте. Достаточно компактный Mijia Projector 2 Pro весит 3,7 кг и имеет размеры 215 x 201 x 143 мм.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Наряду с технологией ToF для улучшенных режимов фокусировки и поддержкой HDR10+, Mijia Projector 2 Pro может проецировать изображение на экраны размером до 200 дюймов, хотя он лучше всего работает при проецировании на экраны от 60 до 120 дюймов. Интеллектуальный проектор оснащен собственным процессором в виде чипа Amlogic T972, а также имеет 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб памяти eMMC для хранения данных.

реклама

Проектор Xiaomi Mijia Projector 2 Pro имеет максимальную яркость 1300 люменов, это означает, что он будет работать лучше всего в затененной комнате или офисе с приглушенным освещением. Проектор может справиться с декодированием контента разрешением 4K и 8K и оснащен двумя динамиками мощностью по 10 Вт каждый. Благодаря программному обеспечению PatchWall, виртуальному помощнику Xiaomi и множеству вариантов подключения, проектор Mijia Projector 2 Pro является универсальным устройством, которое можно использовать не только для просмотра фильмов на большом экране, но и для игровых баталий.